Petróleo incautado, el «arma misteriosa» y el Nobel: Los nuevos perlazos de Donald Trump sobre Venezuela

El presidente de EEUU, Donald Trump, indicó que Washington mantiene el control del petróleo venezolano incautado en al menos siete buques, destacando que las refinerías estadounidenses ya procesan dicho crudo

“El petróleo está llegando a las refinerías de Houston, en varios lugares. Por decirlo de algún modo, ellos no tienen ningún petróleo. Nosotros nos llevamos el petróleo”, sostuvo el jefe de Estado en entrevista a The New York Post.

Trump afirmó que el gobierno estadounidense gestiona actualmente la totalidad del crudo interceptado en las operaciones recientes. En ese sentido, proyectó un esquema de ganancias compartidas que involucra la entrada de grandes petroleras a Venezuela.

“Venezuela tendrá parte y nosotros tendremos parte. Después entrarán las grandes empresas petroleras y nos llevaremos tanto petróleo que Venezuela ganará más dinero de lo que haya ganado jamás”, afirmó el mandatario sobre el futuro económico del país.

LA MEDALLA DEL NOBEL Y LA ARMA MISTERIOSA USADA EN VENEZUELA

Por otro lado, Trump mostró además la medalla del Premio Nobel de la Paz que la líder opositora María Corina Machado le entregó. Sobre ello, dijo que mantiene esta distinción dentro del Despacho Oval como símbolo de la relación con Machado.

En otro punto, el mandatario dio nuevos detalles del arma misteriosa que las fuerzas militares emplearon en la captura de Nicolás Maduro. Trump la denominó como “el trastornador”.

Según el relato presidencial, el dispositivo impidió el funcionamiento de los equipos enemigos y dejó inoperativos los sistemas defensivos del país. “El trastornador. No se me permite hablar de ello. Me encantaría”, declaró Trump con hermetismo.

El presidente explicó que los cohetes de fabricación rusa y china instalados en Venezuela quedaron totalmente inutilizados durante la intervención. “Entramos, pulsaron los botones, nada funcionó”, relató.

Finalmente, Trump destacó el vínculo bilateral que mantiene con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. “Tenemos una estupenda relación con la nueva presidenta. Ha sido fantástica”, aseguró al cierre de la entrevista.