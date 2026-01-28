La radical decisión de Francia sobre el uso de redes sociales y celulares en menores de 15 años

La Asamblea Nacional de Francia aprobó el lunes un proyecto de ley que busca prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años, a la vez que se vetaría el uso de celulares en los institutos.

Los diputados franceses protagonizaron un extenso debate sobre este proyecto de ley. Una vez pasada la medianoche, finalmente votaron y respaldaron la propuesta, con 130 votos frente a 21 en contra.

De acuerdo a la agencia de noticias EFE, el proyecto de ley fue presentado por un procedimiento de urgencia. Aunque fue aprobada la propuesta, ahora la legislación pasará al Senado para su aprobación final.

La diputada oficialista Laure Miller, una de las promotoras del proyecto de ley, afirmó que «no se puede dejar que un niño tenga que gestionar algo adictivo (las redes) por sí solo», a la vez que alertó sobre los contenidos con tendencias suicidas o de automutilación.

En 2018, las autoridades francesas restringieron el uso de celulares en secundaria (de 12 a 16), primaria y preescolar. Esta nueva ley ahora implementará esta misma prohibición en los institutos de educación superior.

MACRON RESPALDA LA LEY

Cabe destacar que esta ley fue impulsada por el presidente francés, Emmanuel Macron. El mandatario presentó esta propuesta hace varios meses y, desde entonces, pidió al Parlamento aprobarla lo antes posible.

«El cerebro de nuestros hijos no está en venta. Ni a las plataformas estadounidenses ni a las redes chinas. Porque sus sueños no pueden estar dictados por algoritmos. Porque no queremos una generación ansiosa, sino una generación que crea en Francia, la República y sus valores», dijo Macron.

El mandatario ha mencionado en varias ocasiones un informe reciente de la Agencia Francesa de Seguridad Alimentaria, Ambiental y Laboral, que afirmó que redes como TikTok e Instagram afectan gravemente la salud mental de los adolescentes.