VIDEO SENSIBLE: Intentó viajar colgado de la ventana de un tren y el desenlace fue fatal

La ocurrencia de un hombre, que intentó viajar colgado de la ventana de un tren en la ciudad de Guadalajara, en México, terminó en un fatal desenlace, luego de que sufrió un fuerte golpe cuando el ferrocarril entraba en un túnel.

El hecho ocurrió la tarde de este viernes, en la Línea 1 del Tren Ligero de la mencionada ciudad mexicana, y un video que registró el trágico siniestro se difundió por las redes sociales.

Según muestran las imágenes, el hombre viajó sosteniéndose de una de las ventanas del medio de transporte, intentando ingresar al vagón.

De acuerdo a algunos reportes, el inesperado pasajero se encontraba en aparente estado de ebriedad. Mientras todo esto sucedía, el Tren Ligero continuó su camino y el conductor no se percató que el hombre iba colgando en una de sus ventanas.

DESENLACE FATAL

Sin embargo, al momento de ingresar al túnel la cabeza del sujeto, quien no ha sido identificado por las autoridades, golpeó violentamente la ventana y el cuerpo cayó a un lado de las vías férreas, según reseñó el Diario 24 Horas:

Tras la caída repentina, el hombre habría perdido de forma inmediata la vida. Otro video difundido en las redes muestra a ambulancias y a personas reunidas, donde posiblemente cayó el cuerpo del ahora occiso.

El servicio del medio de transporte fue suspendido tras el incidente y unas tres horas después informaron sobre el restablecimiento del servicio.

¿MUERTE ACCIDENTAL O PROVOCADA?

Por su parte, el reportero Ernesto Gómez en su cuenta de X (Twitter) afirmó que el fallecido previamente había querido saltar desde un puente.

Por ende, los internautas cuestionaron si el hombre intentaba ingresar en el vagón o se trataba de otro intento de quitarse la vida.