La propuesta de Petro a Trump en medio de tensiones entre EEUU y Venezuela que involucra a Cartagena

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó la intervención que está realizando su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump, con respecto a la crisis en Venezuela.

«Yo creo que Trump debería aceptar que los venezolanos, en sus diferentes posiciones, y en su propia diversidad, se reúnan, puede ser en Caracas, ofrezco Cartagena, para que encuentren los caminos para profundizar la democracia. Una democracia profunda y multicolor», dijo Petro en respuesta a una noticia sobre los supuestos detalles de la llamada entre Trump y Maduro.

«La única salida viable para Venezuela es que los venezolanos dialoguen entre ellos y resuelvan sus problemas. Cualquier injerencia externa enreda el asunto», indicó el mandatario colombiano.

De igual forma, volvió a insistir en su propuesta de que durante un tiempo se instale un gobierno de transición conformada entre actores políticos del gobierno de Maduro y la oposición. «Solo puse en el tablero la experiencia colombiana de cogobernar un tiempo para acabar la violencia y hacer elecciones libres».

Según la noticia citada por Petro de New York Post y el Miami Herald, «durante la llamada que sostuvieron, Trump le dijo a Nicolás Maduro que solo podría salvarse él y su familia si abandonaban Venezuela de inmediato, rechazando sus pedidos de amnistía global y de mantener control sobre las Fuerzas Armadas».

«La conversación se dio por rota justo después de que Washington negara esas exigencias, según las fuentes citadas por ambos medios», concluyeron ambos diarios.