Iberia cancela las operaciones con Venezuela hasta el 31 de diciembre

(EFE).- Iberia ha cancelado las operaciones con Venezuela hasta el 31 de diciembre, según la nueva recomendación de la Agencia de Seguridad Aérea (AESA) de este mismo lunes, y prorroga así la suspensión decidida el 29 de noviembre, dijeron a EFE fuentes de la aerolínea española.

Las mismas indicaron que la intención de Iberia es retomar los vuelos a Venezuela «en cuanto se recuperen las plenas garantías de seguridad».

A su vez, fuentes del gestor de la navegación aérea española (Enaire) confirmaron también a EFE que este lunes han publicado dos nuevas alertas, con «recomendación fuertemente» (sic) a los operadores civiles de no sobrevolar el FIR (regiones en que se divide el espacio aéreo) de Maiquetía, el que da servicio a Caracas, la capital venezolana.

El nuevo aviso (‘notam’ en el argot aeronáutico) de la AESA se produce después de que la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA, siglas en inglés) alertara el pasado sábado sobre los riesgos de volar en Venezuela hasta el próximo 31 de enero.

Iberia ha sido la primera compañía española en anunciar la suspensión tras el nuevo aviso de la AESA, aunque Air Europa ya comunicó el fin de semana que anulaba los dos vuelos (uno de ida y otro de vuelta) previstos para este martes.

VUELOS A VENEZUELA

Plus Ultra, la otra aerolínea que vuela desde España directamente a Caracas, sigue monitorizando la situación, dijeron a EFE fuentes de la compañía.

La aerolínea española, integrada en el grupo europeo IAG, ofrece a los clientes afectados la posibilidad de cambiar sus vuelos para otra fecha, para otro destino cercano o bien solicitar el reembolso del importe del billete.

Mientras tanto, en el aeropuerto de Madrid hay pasajeros que siguen a la espera de una conexión para volar a Venezuela mediante enlaces con otras capitales, sobre todo de Colombia.

Este fin de semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en la red social Truth que el espacio aéreo de Venezuela permanecería cerrado «en su totalidad», en medio de un tensión creciente entre ambos países y un gran despliegue militar norteamericano en el Caribe.

No obstante, el espacio aéreo no esta cerrado, cuestión que compete exclusivamente a las autoridades venezolanas, según explicó los medios la portavoz del sindicato española de controladores aéreos USCA, Susana Romero.

EFE