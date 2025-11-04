Mundo

La polémica que se armó con famosa cadena de tiendas online por vender muñecas sexuales con apariencia infantil

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
muñecas
Nicolas Garriga / AP LAPRESSE / Diario 20 minutos

La Dirección General de Competencia, Consumo y Represión de Fraudes (DGCCRF) de Francia denunció al gigante asiático Shein por vender lo que describió como «muñecas sexuales con apariencia infantil».

El organismo de control afirmó en un comunicado que la «descripción y categorización» de los artículos en el sitio web de Shein «hacen difícil dudar de la naturaleza de pornografía infantil del contenido».

Poco después del comunicado, Shein anunció el retiro de dichas muñecas de su plataforma y anunciaron una investigación interna.

Las muñecas miden alrededor de 80 centímetros de altura. En la foto, aparece sosteniendo un osito de peluche.

«Imagínese a un niño haciendo clic por casualidad y encontrando estos productos mientras navega por el sitio buscando una muñeca», declaró Alice Vilcot-Dutarte, funcionaria de la DGCCRF, según publicó Le Parisien.

La noticia surge tras el anuncio de Shein en octubre sobre su intención de abrir una tienda en unos grandes almacenes de lujo en el centro de París, su primer establecimiento físico.

La DGCCRF advirtió que «la difusión, a través de una red de comunicaciones electrónicas, de pornografía infantil se castiga con hasta siete años de prisión y una multa de 100.000 euros».

Francia ya ha multado a Shein tres veces en 2025 por un total de 191 millones de euros. Estas multas se impusieron por incumplir la legislación sobre cookies en línea, publicidad engañosa, información confusa y no declarar la presencia de microfibras de plástico en sus productos.

La Comisión Europea también está investigando a Shein por los riesgos relacionados con productos ilegales, mientras que los legisladores de la UE han aprobado una legislación destinada a frenar el impacto ambiental de la moda rápida.

