La perturbadora profanación de la tumba de famosa modelo en Italia, lo que hicieron con su cuerpo es macabro

Las autoridades italianas investigan la profanación de la tumba de la conocida modelo, Pamela Genini, asesinada por su expareja en octubre del año pasado en Milán (Italia) y cuyo cadáver apareció sin cabeza.

De acuerdo con lo reseñado por el diario El Mundo, las autoridades confirmaron que el cadáver de la joven, de 29 años, fue hallado decapitado dentro del «nicho (tumba) provisional» donde reposaba en el cementerio de Strozza, su pueblo natal.

El hallazgo, descrito por los medios locales como «macabro y perturbador», ha abierto una nueva línea de investigación en un caso que ya había sacudido a la opinión pública italiana.

Lo que se detalló, es que el cuerpo de Genini se encontraba temporalmente en una tumba a la espera de ser trasladado al panteón familiar.

El pasado lunes, trabajadores del cementerio notaron que la estructura había sido manipulada y, al abrirla, descubrieron que había sido violada.

Según adelantó el programa Dentro la notizia, una parte del cadáver había sido sustraída, incluida la cabeza. Esto llevó a la Fiscalía de Bérgamo a abrir una investigación por profanación de sepultura, un delito que puede acarrear penas de hasta siete años de prisión, agravado por haberse cometido en un camposanto.

Se estima que en la incursión participaron al menos tres o cuatro personas, dada la complejidad técnica que supone mover un féretro de aproximadamente 120 kilos.

La policía analiza ahora las imágenes de dos cámaras de seguridad del cementerio. Una de ellas apunta al interior, aunque sin iluminación nocturna, y la otra al patio exterior, donde solo un farol ofrece algo de visibilidad.

Sin embargo, el estacionamiento no queda registrado y además está parcialmente cubierto por cipreses (tipo de árboles), lo que complica la reconstrucción de los movimientos de los responsables. Por el momento, no se ha determinado la fecha exacta de la incursión.

En los últimos días, un exnovio de Pamela se presentó voluntariamente ante los carabineros para denunciar supuestas amenazas e intimidaciones. Aseguró haber entregado «pistas útiles» a los investigadores.

No obstante, la familia Genini negó haber recibido presiones, extorsiones o solicitudes de dinero antes o después del asesinato. Es una versión que también fue confirmada por las autoridades locales.

«UN ACTO INHUMANO»

A través de un comunicado difundido por el abogado Nicodemo Gentile, representante de la madre de la víctima, la familia calificó lo ocurrido como un «acto inhumano». También señaló que no existen indicios de un móvil económico.

El texto sugiere que detrás del hecho podría haber una «mente peligrosa». Guiada por dinámicas de «posesión desviadas y un pensamiento obsesivo en torno a la imagen e identidad de Pamela».

Esta nueva y siniestra arista se suma al drama ocurrido en octubre. Ese mes la joven modelo, de apenas 29 años, terminó asesinada por su expareja, Gianluca Soncin. Se trata de un caso, que ya había sacudido profundamente a Italia.