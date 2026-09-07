La ONU corrigió el mapamundi y EEUU fue el único país que votó en contra, esta fue la razón del ajuste

El viernes 4 de septiembre, la Asamblea General de la ONU votó a favor de sustituir el mapamundi tradicional. Lo hicieron por uno que refleje con mayor precisión el tamaño de África. Esta resolución denominada “Corregir el mapa”, contó con el patrocinio de Togo y el respaldo de los países integrantes de la Unión Africana (UA).

En total aprobaron la medida 164 naciones. Sin embargo, el único país que votó en contra fue Estados Unidos. Además, hubo seis abstenciones: Estonia, Georgia, Lituania, Moldavia, Serbia y Ucrania.

Aunque la votación en la ONU no es vinculante, supondrá cambios en los mapas utilizados por las instituciones de todo el mundo.

La BBC publicó que el mapa de Mercator, de uso común desde el siglo XVI, ha sido criticado porque muestra a África con un tamaño similar al de Groenlandia. Esto, pese a que es 14 veces más grande.

En consecuencia, según los críticos, esto lleva a que se minimicen las necesidades y el potencial de desarrollo de los países cercanos al ecuador.

EL MAPA DE LA DISCORDIA

El mapa de Mercator data del año 1569, cuando lo diseñó el cartógrafo flamenco Gerardus Mercator. Lo hizo para ayudar a los exploradores europeos a navegar por todo el mundo.

La distorsión de su mapa se debe a que era imposible representar con precisión la superficie de un globo terráqueo en un gráfico bidimensional.

El mapa de Mercator muestra la curvatura de la Tierra haciendo que los países cercanos al ecuador parezcan más pequeños de lo que son. Mientras que los países más cercanos a los polos aparecen más grandes.

Para corregir esto, un equipo de cartógrafos creó en 2018 un mapa de áreas iguales al que llamaron Equal Earth (Tierra Equitativa).

En febrero, los 54 Estados miembros de la UA lo adoptaron y dijeron que «representa con mayor precisión el tamaño de todos los continentes, en particular el de África».

Como expresó la campaña en redes #CorrectTheMap (corrijan el mapa), «se podría meter a Estados Unidos, China, India, Japón, México y gran parte de Europa dentro de África y aún sobraría tierra».

Previo a la votación, el ministro de Asuntos Exteriores de Togo, Robert Dussey, declaró a Reuters que «un mundo justo comienza con un mapa justo».