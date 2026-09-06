CONMOCIÓN EN CABO VERDE: Autobús llenó de estudiantes cayó por un barranco, hay 25 fallecidos

(EFE).- Al menos 25 personas fallecieron cuando un autobús que transportaba principalmente a estudiantes jóvenes y adolescentes se salió de la carretera y cayó por un precipicio en la isla de Fogo, en el archipiélago africano de Cabo Verde, confirmó el presidente del país, José María Neves.

«Una verdadera tragedia, cuyas causas todavía desconozco. Ofrezco mis condolencias a las familias en duelo, a los amigos de las víctimas y a la isla de Fogo», dijo Neves a última hora del sábado en la red social Facebook.

«Deseo una pronta recuperación a los heridos», añadió el jefe de Estado de esta nación insular situada en el océano Atlántico.

Según reportaron medios locales, el accidente se produjo a última hora de la tarde del sábado en la carretera que une las localidades de Chã das Caldeiras y Campanas de Cima, en el norte del municipio de São Filipe.

El autobús se salió de la carretera, cayó en un precipicio de cerca de treinta metros de altura y acabó en un barranco rocoso y de difícil acceso.

Tras un balance inicial de diez muertos, las autoridades alertaron de que el número de fallecidos podría aumentar, mientras las condiciones del lugar dificultan las labores de búsqueda y rescate.

No se ha confirmado todavía el número total de heridos, si bien más de una decena de personas fueron atendidas en la sala de urgencias del Hospital Regional de San Francisco de Asís.

Aunque en el autobús viajaban alumnos de secundaria, el delegado del Ministerio de Educación en São Filipe, José Pedro Gonçalves, precisó a la prensa caboverdiana que no se trataba de una iniciativa escolar, sino de una salida anual que solía organizar durante el curso el conductor del autobús, que se encuentra entre los muertos. Aún no se conoce la causa del siniestro.

La isla de Fogo es una de las diez que componen Cabo Verde -además de varios islotes- y constituye casi en su totalidad un volcán activo, cuyo punto más elevado, el conocido como Pico de Fogo, se sitúa a 2.829 metros por encima del nivel del mar, haciendo de la isla la más alta del archipiélago. EFE