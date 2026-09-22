‘La Muerte’, el venezolano que lograron detener en Ecuador por sus macabros crímenes

Las autoridades ecuatorianas anunciaron la captura del venezolano Hermes Ponce, alias La Muerte, presunto integrante de la banda criminal Los Lobos. El hombre estaría detrás de varios asesinatos y crímenes.

El ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, informó el domingo sobre la captura de Ponce, de 28 años. A la vez que anunció el procedimiento, brindó varios detalles sobre el prontuario criminal de Ponce.

El procedimiento fue ejecutado por funcionarios del Bloque de Seguridad en el sector Corona 2, en el cantón Naranjal. También colaboraron efectivos de las Fuerzas Armadas y del Centro Nacional de Inteligencia.

Las autoridades aseguraron que Ponce se desempeñaba como «brazo armado» de Los Lobos. Durante el procedimiento, también fue neutralizado otro integrante de esta peligrosa banda criminal.

HISTORIAL DE PONCE

Las investigaciones determinaron que Ponce cuenta con un amplio historial dentro del mundo criminal. «Estaría vinculado con sicariato, secuestros, extorsiones, asesinatos e intimidación», relató el ministro.

«El descuartizador que obligaba a sus víctimas a cavar su propia tumba y luego las asesinaba y desmembraba para enterrarlas cerca de bananeras», acotó el ministro.

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🚨URGENTE🚨 ¡CAYÓ EL DESCUARTIZADOR DE “LOS LOBOS”! El descuartizador que obligaba a sus víctimas a cavar su propia tumba y luego las asesinaba y desmembraba para enterrarlas cerca de bananeras, fue sometido y capturado por el Bloque de Seguridad, a través de las Fuerzas… pic.twitter.com/YH1uTusDxM — Gian Carlo Loffredo (@GianCarLoffredo) September 20, 2026



Durante las pesquisas, los agentes revisaron uno de los celulares de Ponce y encontraron evidencias de sus crímenes. En uno de los videos se observaría a una persona cavando un agujero antes de ser asesinada, desmembrada y luego enterrada.

La Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Naranjal ordenó el encarcelamiento de Ponce en la Penitenciaria de Guayaquil. Además de una acusación por tráfico de armas, es sospechoso de decapitaciones de hasta ocho personas y la creación de fosas comunes.