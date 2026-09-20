Conmoción en Brasil por la muerte de una influencer: Hombres armados la sacaron de su casa y la ejecutaron en plena calle

Los habitantes del barrio São Francisco, en la ciudad de Mãe do Rio, en Brasil están conmocionados por el asesinato de la influencer Evelyn Lima Dantas, frente a su casa. Se podría tratar de un crimen relacionado con los antecedentes de la mujer.

Según reseña el portal Todo Noticias, la joven apenas había recuperado la libertad el 9 de septiembre. Ella permaneció detenida desde julio de este año, por su presunta vinculación con el homicidio de un expolicía identificado como Antônio Anildo Alves.

El reporte señala que la ejecutaron dos hombres que irrumpieron en su casa y la arrastraron afuera para asesinarla.

Evelyn Lima acumulaba más de 24 mil seguidores en redes sociales, donde solía compartir imágenes de viajes, rutinas de belleza y momentos familiares.

Según el testimonio del padre de la víctima, dos hombres armados irrumpieron en la casa familiar alrededor de las 3:30 de la madrugada del miércoles 16 de septiembre. Y, luego de dominar a todos los presentes, arrastraron a Evelyn hasta la vereda y allí le dispararon varias veces.

Contó que antes de huir en un automóvil, los atacantes pintaron la sigla “TCP” en la fachada de la casa. Se trata de las siglas del grupo criminal Terceiro Comando Puro, originario de Río de Janeiro.

LA INVESTIGACIÓN

La Policía Civil de Brasil informó que la investigación sobre el asesinato de Evelyn continúa bajo secreto de sumario, mientras trabajan para identificar y capturar a los responsables.

Por el momento, no se brindaron detalles sobre la relación entre la influencer y el crimen del expolicía ni sobre los motivos de su liberación.