La millonaria deuda que Venezuela tendría con petrolera italiana Eni por impagos e intereses acumulados

Venezuela tendría una deuda superior a los 3.000 millones de dólares con la petrolera italiana Eni, producto de supuestos impagos por gas e intereses acumulados, de acuerdo a un informe de finales del año pasado.

La agencia de noticias Reuters tuvo acceso a dicho documento. Hasta ese momento, Eni tenía registrada una deuda de 3.300 millones de dólares del gobierno venezolano, vinculada con la extracción de gas en el campo marino Perla.

Eni y Repsol producen gas en Perla, un campo de propiedad conjunta que representa el único proyecto de este tipo en el país. Según Reuters, la mayor parte de la producción es adquirida por Petróleos de Venezuela (Pdvsa) para la producción de energía.

La filtración indica de que Venezuela ha incumplido con los pagos y, progresivamente, acumuló una deuda con Eni y Repsol. Estas empresas, por su parte, no pudieron recibir una retribución en especies por las sanciones internacionales.

VENEZUELA PODRÍA PAGAR

Las sanciones contra Pdvsa le impidieron usar dólares para las transacciones, impidiendo los pagos. Sin embargo, los acontecimientos de las últimas semanas llevaron a Eni a considerar que la situación ha mejorado.

Tras la aprobación de la reforma de la Ley de Hidrocarburos y la suavización de las sanciones, empresas energéticas se acercaron nuevamente a Venezuela. Eni cree que, en este escenario, podría recibir el pago de la deuda.

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La petrolera confirmó que se ha puesto en contacto con las autoridades para, posiblemente, participar en las inversiones al sector hidrocarburos de Venezuela. Hace pocos días, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, firmó un acuerdo con Eni y Repsol.

En el marco del restablecimiento de relaciones diplomáticas, Estados Unidos ha promovido la inversión en el sector petrolero de Venezuela. Mientras tanto, el gobierno avanza en reformas legales para facilitar estas acciones.