La insólita razón por la que despidieron a un chef italiano: «Es un insulto a mi cultura»

Un chef italiano, llamado Davide Tamburella, fue despedido de un restaurante en la ciudad de Brisbane, Australia. ¿La razón? Se negó a cocinar algo que considera un «insulto a la cultura» de su país.

Los hechos se dieron en el restaurante La Costa, un elegante local que ofrecía platillos típicos del país mediterráneo. «Te prometemos que en un instante te darás cuenta de que ya no estás en Brisbane, sino que has llegado a la Riviera italiana», dice su página web.

Tamburella llevaba cuatro años trabajando en el lujoso restaurante y esperaba obtener la residencia permanente en Australia. Sin embargo, fue despedido por una insólita razón: se negó a agregar piña a las pizzas.

Esto ocurrió al menos en tres ocasiones y todo estalló con un gran pedido. «Tuvimos un gran evento e íbamos a recibir más de 15.000 dólares (9.000 dólares estadounideneses), y el tipo que pagaba todo dijo: ‘Necesito una pizza de jamón y piña‘», dijo Elliot Ingram, jefe de Tamburella.

Una vez más, Tamburella se negó a agregar la fruta a las pizzas. En tal sentido, el jefe hizo el despido definitivo se dio el pasado 20 de mayo. El chef no aceptó la decisión y presentó una demanda por despido improcedente.

LO QUE DIJO TAMBURELLA

La Comisión de Trabajo Justo evaluó la demanda de Tamburella, quien alegó que agregar la fuera era «un insulto a su cultura». Además, insistió que cualquier orden «no tiene por qué seguirse cuando resulte ofensiva para su cultura».

El restaurante no aceptó esta posición y alegó que la solicitud respondía a la gastronomía local. «Al estar en Australia, es muy habitual poner piña en la pizza. Los italianos son muy tradicionales en lo que respecta a la comida, sobre todo a la pizza. Pero al fin y al cabo, no estamos en Italia, estamos en Australia», explicó.

La Comisión se pronunció el pasado martes y dio la razón a Tamburello, pero desestimó la demanda al ser presentada fuera de plazo. El restaurante, por su parte, dijo que el despido «tuvo más que ver con otros factores que se estaban dando en ese momento».

Tras el conflicto lega, ambas partes separaron sus caminos. La Costa cerró de forma permanente por problemas financieros, mientras que Tamburello trabaja en otro restaurante italiano que no tiene la pizza con piña entre en su menú.