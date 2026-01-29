La insólita multa que le aplicó la UE a la red social X por verificar cuenta del pato Donald: «La gente pensaría que es real»

La Unión Europea anunció una insólita multa en contra de la red social X (Twitter) de Elon Musk por 45 millones de euros, debido al perfil de «verificado» que tiene la cuenta del pato Donald en la plataforma.

Comité Judicial de la Cámara de Representantes condenó estas acciones. «La UE multó a X con € 45 millones tras concluir que la gente pensaría que el Pato Donald era una persona real. Dame un respiro».

«La Comisión incluso dio un ejemplo de lo que encontró tan objetable: una marca de verificación azul en una cuenta de parodia del Pato Donald. Calificó la práctica de “engañosa”. Así es: la Comisión multó a X con € 45 millones porque sus prácticas podrían llevar a los usuarios a creer que 1) este pato ficticio había cobrado vida y 2) era un usuario real de X», recalcó el Comité en un mensaje retuiteado por el propio Musk.

LAS MULTAS

Esta multa forma parte de una serie de multas por diferentes motivos que suman 150 millones de dólares. «La Comisión amenazó a X con una prohibición total de la UE si no cumplía con la lista de demandas locales y globales de la Comisión».

«La Comisión Europea inventó ridículas violaciones de la Ley de Servicios Digitales (DSA) como pretexto para multar a X con casi 150 millones de dólares. Y ahora está apuntando con un arma a la cabeza de X, amenazando con prohibir la plataforma en la UE a menos que cumpla con las demandas extraterritoriales y de mano dura de la Comisión», indicó.

«Los burócratas izquierdistas europeos multaron a X porque innovó su sistema de marca azul y se negó a ceder a las demandas de los pseudocientíficos de la desinformación», agregó.

Una de las multas por €45.000.000 se debe a que X permitió que los usuarios obtengan la marca azul al pagar por una experiencia premium. «Resulta que los izquierdistas europeos estaban muy molestos por perder sus marcas azules».

«Es más, en su orden a X, la Comisión aplicó extraterritorialmente los requisitos de acceso a los datos de la DSA. Multó a X por dar acceso a datos sólo a investigadores de la UE y negarse a entregar datos sobre contenido estadounidense», denunció.

«Según la teoría de la Comisión, podría exigir que una empresa estadounidense proporcione datos estadounidenses a un investigador extranjero debido a una ley de la UE. Esa es una clara violación de la soberanía estadounidense», advirtió.

En esta línea rechazaron estas exigencias por parte de la UE. «La Comisión también ordenó que se permitiera a los investigadores de todo el mundo extraer automáticamente datos de X. Una vez más, la teoría de la DSA de la Comisión le permitiría regular más allá de las fronteras de la UE».