La insólita explicación de los empleados acusados de la muerte de joven durante salto de «bungee» en Brasil

Tres trabajadores de un centro de puenting en Brasil fueron detenidos tras la muerte de una joven de 21 años, quien cayó al vacío desde el Puente Skeleton, en el municipio de Limeira, luego de realizar el salto sin cuerda de seguridad.

La víctima, identificada como María Eduarda Rodrigues de Freitas, cayó desde aproximadamente 40 metros de altura mientras se encontraba en la estructura turística ubicada en el estado de São Paulo.

Un dramático video del hecho, difundido en redes sociales, muestra a las personas gritando desesperadas al notar que la joven no tenía el equipo de protección necesario.

Las autoridades informaron que tres empleados —Maicon Fernandes Cintra, Luis Felipe Feliciano Egoroff y Vitor de Freitas Gonçalves— fueron arrestados por presunto homicidio con premeditación, luego de que inicialmente otros trabajadores intentaran huir y al menos seis fueran interrogados por la policía militar.

🚨🇧🇷 TRAGEDIA EN BRASIL: Una joven de 21 años, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, murió tras caer de 40 metros en la «Ponte do Esqueleto» (Limeira, São Paulo).

Los operadores de la empresa «Entre Cordas» la levantaron en posición «superman» y la lanzaron al vacío olvidando por… pic.twitter.com/Mo0RDRAgvi — 𝐈𝐧𝐞𝐬𝐃𝐞𝐥𝐀𝐥𝐦𝐚𝐌𝐢𝐚 (@InesBetancur1) June 13, 2026

¿QUÉ DIJERON SOBRE EL CASO?

Durante los interrogatorios, los acusados alegaron no recordar con precisión cómo ocurrió el fallo en la sujeción de la cuerda y describieron un supuesto «apagón» en medio de la preparación del salto.

Todavía se desconoce qué cargos presentarán los acusados. Aunque su abogado, Rafael Gomes dos Santos, expresó su pesar por el trágico incidente, según informó el Express US.

«Están en shock. No pueden explicar lo sucedido porque llevan años haciendo esto. Nunca había ocurrido nada parecido», dijo.

Feliciano Egoroff, quien gana alrededor de $35 por salto, y Fernandes Cintra informaron que «no recuerdan» quién realizó las inspecciones de seguridad finales. Afirmaron que las revisiones del equipo se realizan «conjuntamente».

En tanto, la víctima fue enterrada el domingo en la capital del país. Su madre utilizó las redes sociales para hablar públicamente sobre la devastadora muerte de su hija.

«Esa maldita cuerda te arrebató de mi lado para siempre. Hija mía, te fuiste, y lo único que queda aquí es dolor y añoranza. Te amaré por siempre», publicó su madre en las redes sociales.