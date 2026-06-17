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¿Cómplice o testigo? Detuvieron al hombre que grabó a la joven lanzada desde un puente en Brasil

Angel David Quintero
Angel David Quintero
3 Min de Lectura
hombre

Organismos de seguridad en Brasil privaron de libertad a un hombre, quien a pesar de percatarse de que María Eduarda Rodrigues de Freitas no tenía la cuerda de seguridad antes de que la arrojaran del puente, solo se limitó a hacer un comentario a su acompañante y siguió grabando sin dar aviso a los hombres que estaban a punto de lanzarla.

«Estoy preso. No es mi culpa. Traté de advertir, dije varias veces que estaba sin la cuerda. Yo no soy responsable», dice el hombre en un video.

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Sin embargo, una de las personas que lo está interrogando le reprocha que al haber notado que la víctima no tenía cuerda pudo haber detenido la grabación para ir a avisarle a los encargados sobre lo que estaba por pasar.

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«Yo grité, no soy responsable de este deporte extremo. Yo fui a dar el testimonio como testigo y ahora estoy aquí preso. Estoy esperando al abogado a ver qué va a ocurrir», respondió.

No obstante, en el clip su voz quedó grabada cuando le dice, con voz calmada, a otra persona que lo acompañaba que la mujer no tenía cuerda. Además, en ningún momento gritó o se acercó a los trabajadores del lugar.

Con la detención de este hombre, cuya identificación no ha trascendido, ya van cinco arrestos por este caso.

Los organismos de seguridad privaron de libertad a los dos principales responsables de la seguridad de la víctima, así como al tercer hombre al que llamaron para ayudar a lanzarla.

Además, detuvieron a otro trabajador quien está acusado de desaparecer la cámara que tenía la joven en su casco al momento del salto.

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