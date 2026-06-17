¿Cómplice o testigo? Detuvieron al hombre que grabó a la joven lanzada desde un puente en Brasil

Organismos de seguridad en Brasil privaron de libertad a un hombre, quien a pesar de percatarse de que María Eduarda Rodrigues de Freitas no tenía la cuerda de seguridad antes de que la arrojaran del puente, solo se limitó a hacer un comentario a su acompañante y siguió grabando sin dar aviso a los hombres que estaban a punto de lanzarla.

«Estoy preso. No es mi culpa. Traté de advertir, dije varias veces que estaba sin la cuerda. Yo no soy responsable», dice el hombre en un video.

🇧🇷 El hombre que grabó uno de los videos virales del momento, en el que arrojaron a una joven desde un puente en Brasil sin cuerda de seguridad, se encuentra actualmente detenido. pic.twitter.com/2KJdeyGsij — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 16, 2026

Sin embargo, una de las personas que lo está interrogando le reprocha que al haber notado que la víctima no tenía cuerda pudo haber detenido la grabación para ir a avisarle a los encargados sobre lo que estaba por pasar.

«Yo grité, no soy responsable de este deporte extremo. Yo fui a dar el testimonio como testigo y ahora estoy aquí preso. Estoy esperando al abogado a ver qué va a ocurrir», respondió.

No obstante, en el clip su voz quedó grabada cuando le dice, con voz calmada, a otra persona que lo acompañaba que la mujer no tenía cuerda. Además, en ningún momento gritó o se acercó a los trabajadores del lugar.

Con la detención de este hombre, cuya identificación no ha trascendido, ya van cinco arrestos por este caso.

Los organismos de seguridad privaron de libertad a los dos principales responsables de la seguridad de la víctima, así como al tercer hombre al que llamaron para ayudar a lanzarla.

Además, detuvieron a otro trabajador quien está acusado de desaparecer la cámara que tenía la joven en su casco al momento del salto.