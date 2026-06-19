La heroica reacción de la mujer que rescató al niño lanzado a un estanque con cocodrilos

En las últimas horas se revelaron más detalles del caso de un niño de tres años, quien permanece en estado crítico pero estable tras haber sido presuntamente lanzado por un hombre al recinto de los cocodrilos de un zoológico en Inglaterra.

De acuerdo con The Sun y otros medios, la última revelación del caso indica que la esposa del propietario del establecimiento, identificada como Tracey Johnson, se lanzó al agua para intentar rescatar al menor, quien sufrió graves heridas en medio de la dramática situación.

Un hombre, quien prefirió permanecer en el anonimato, declaró a la agencia PA y fue quien confirmó esta última versión de los hechos, todavía bajo investigación.

Mientras que Chris Newman, quien anteriormente trabajaba con los cocodrilos en el zoológico y conoce «muy bien» a la esposa del propietario, dijo que ella realizó un verdadero «acto de valentía extraordinario».

En declaraciones al programa Today de BBC Radio 4, señaló: «Es una mujer encantadora y creo que deberíamos reconocer que sus acciones fueron increíblemente heroicas. Francamente, no esperaría menos de ella; es exactamente lo que haría. Es una mujer muy valiente y fuerte».

Newman consideró que probablemente había una caída de «15 pies» dentro del recinto y, por tanto, elogió a Johnson por su rápida reacción.

De momento, las autoridades confirmaron el arresto de un hombre de 30 años, residente de Norfolk, bajo sospecha de intento de asesinato.

Los investigadores de la unidad de delitos graves de la policía de Cambridgeshire señalaron que, hasta el momento, no existen indicios de que el sospechoso conociera al niño.

El menor fue trasladado de urgencia al Hospital Addenbrooke, donde recibe atención médica y permanece estable, mientras agentes brindan apoyo a sus familiares.

¿QUÉ OCURRIÓ?

Los hechos ocurrieron el jueves al mediodía en Johnson’s of Old Hurst, un zoológico ubicado en Huntingdonshire, en el condado de Cambridgeshire.

La policía informó que recibió una llamada de emergencia a la 1:24 de la tarde tras reportes de que un niño había terminado dentro del recinto de los reptiles. Según versiones, el menor sufrió al menos fracturas en un brazo y en la pelvis.

The Independent, afirmó que el niño fue atacado por al menos un cocodrilo.

Asimismo, la concejala Charlotte Lowe aseguró que resulta difícil comprender cómo ocurrió el hecho. En tanto, la policía pidió a la población evitar especulaciones mientras continúa la investigación.

«Que algo así suceda aquí es simplemente increíble», dijo Lowe. «Uno no espera que esto ocurra en un pueblo rural», agregó. «Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia del joven que está sufriendo», añadió.

Por su parte, la inspectora detective Verity McCann, declaró: “Nuestras investigaciones continúan mientras seguimos esclareciendo las circunstancias que rodean este lamentable incidente»

“Nuestros pensamientos siguen con el niño, y su familia y los agentes especializados continúan brindándoles apoyo durante este difícil momento», agregó.

Por respeto a la familia afectada, el zoológico anunció el cierre temporal de su área Tropical House. También expresó sus pensamientos y oraciones por la recuperación del niño.