La estremecedora revelación sobre la joven que cayó durante salto de «bungee» en Brasil

Un impactante testimonio, de una enfermera que intentó auxiliar a la joven que murió tras un salto de «bungee» en Brasil, agregó nuevos elementos a la investigación en el marco de un caso que ya conmociona al mundo tras viralizarse en redes sociales.

El caso involucra a María Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 años, quien cayó al vacío desde aproximadamente 40 metros de altura en el conocido Puente Skeleton, ubicado en el municipio de Limeira, después de realizar el salto sin la cuerda de seguridad que debía sostenerla.

La enfermera fuera de servicio Rayza Dias, quien acudió rápidamente a auxiliarla, aseguró a medios locales que la joven aún presentaba signos vitales tras el impacto.

«Me raspé toda la mano porque hay una pendiente muy pronunciada ahí abajo y solo tenemos una cuerda para bajar», dijo Dias a la cadena de televisión brasileña Domingo Espetacular.

«Estaba todo cubierto de barro. Seguí bajando, bajando, caminamos todo el camino», agregó, para luego aseverar que Rodrigues de Freitas estaba viva cuando llegó hasta ella.

«Incluso hablé con ella. Tengo la costumbre de bromear y decir: ‘Nadie muere en mi turno’. Y le dije: ‘Duda (Eduarda), nadie muere en mi turno’. Aunque no estaba de turno allí», dijo, visible afectada.

En tanto, tres trabajadores del centro de puenting involucrados en el hecho fueron detenidos.

Las autoridades informaron que tres empleados —Maicon Fernandes Cintra, Luis Felipe Feliciano Egoroff y Vitor de Freitas Gonçalves— fueron arrestados por presunto homicidio con premeditación, luego de que inicialmente otros trabajadores intentaran huir y al menos seis fueran interrogados por la policía militar.

Durante los interrogatorios, los acusados alegaron no recordar con precisión cómo ocurrió el fallo en la sujeción de la cuerda y describieron un supuesto «apagón» en medio de la preparación del salto.

Todavía se desconoce qué cargos presentarán los acusados. Aunque su abogado, Rafael Gomes dos Santos, expresó su pesar por el trágico accidente, según informó el Express US.

«Están en shock. No pueden explicar lo sucedido porque llevan años haciendo esto. Nunca había ocurrido nada parecido», dijo.

Feliciano Egoroff, quien gana alrededor de $35 por salto, y Fernandes Cintra informaron que «no recuerdan» quién realizó las inspecciones de seguridad finales. Afirmaron que las revisiones del equipo se realizan «conjuntamente».

DRAMÁTICO VIDEO

Un video difundido en redes sociales captó los gritos desesperados de testigos al notar que la joven no contaba con el equipo adecuado, mientras caía desde la estructura turística.

Las imágenes han sido clave para reforzar las sospechas sobre posibles irregularidades en la operación del centro de puenting.

La víctima fue enterrada el domingo en la capital del país. En tanto, su madre utilizó las redes sociales para hablar públicamente sobre la devastadora muerte de su hija.

«Esa maldita cuerda te arrebató de mi lado para siempre. Hija mía, te fuiste, y lo único que queda aquí es dolor y añoranza. Te amaré por siempre», publicó su madre en las redes sociales.