La espeluznante decisión que tomó un joven para ingresar a la Facultad de Medicina de India

Un joven indio de 20 años, llamado Suraj Bhaskar, estaba decidido a ser médico, cueste lo que cueste, de manera que tomó una radical decisión para poder optar a la cuota de discapacidad en el estado de Uttar Pradesh, en el norte de India.

Bhaskar se percató de que estaba compitiendo con cientos de aspirantes a médicos por un cupo en esta carrera universitaria. En ese sentido, aplicó una estrategia inaudita para engañar al sistema: amputarse el pie, de acuerdo al medio local The Hindu.

La normativa educativa india ofrece beneficios y facilidades para quienes sufren de alguna discapacidad. Luego de que reprobó dos veces el examen de admisión a una «facultad de medicina del gobierno», tomó la radical decisión.

El caso salió a la luz el domingo, 18 de enero, cuando el hermano mayor llamó a la policía y aseguró que «agresores no identificados» atacaron a Bhaskar durante la noche. Al despertar, se percató de que tenía un pie amputado, aseguró.

INVESTIGAN A BHASKAR

Las autoridades locales pusieron en marcha una investigación para conocer detalles sobre la supuesta agresión que sufrió Bhaskar. Sin embargo, en cuestión de unos días, descubrieron que el joven nunca fue atacado.

«El acusado intentó engañar a la investigación con una historia inventada, pero sus afirmaciones no resistieron el escrutinio durante el interrogatorio y el examen de las pruebas», detalló un vocero de la policía.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL CASO DE CRUELDAD ANIMAL QUE PROVOCA INDIGNACIÓN EN BRASIL: PERRITO MURIÓ TRAS BRUTAL TORTURA DE CUATRO ADOLESCENTES

Los investigadores determinaron que Bhaskar se amputó el pie y lo presentó como un ataque criminal para ser admitido bajo la cuota de discapacidad. También afirmaron que el joven sufrió de «estrés mental» y preparó por semanas su plan.

Ahora un grupo de especialistas legales están evaluando el caso de Bhaskar. El contexto en el que se dio la amputación podría inhabilitarlo para acceder a la cuota de discapacidad.