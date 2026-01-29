El caso de crueldad animal que provoca indignación en Brasil: Perrito murió tras brutal tortura de cuatro adolescentes

Dirigentes políticos de Brasil tanto de izquierda como de derecha se han unido en los últimos días para lograr justicia tras el asesinato de un perrito comunitario llamado Orelha.

Un grupo de adolescentes de familias adineradas de Florianópolis lo torturaron brutalmente hasta dejarlo agonizando en Santa Catarina.

Un portero vio todo, pero los padres de dos jóvenes y un tío lo amenazaron para que no dijera nada. Sin embargo, el hecho se siguió divulgando hasta que tomó reconocimiento nacional.

Orelha era un perrito comunitario anciano, adoptado por los habitantes de Praia Brava, una de las playas más famosas de Florianópolis. Las personas del lugar lo alimentaban y pagaban su atención veterinaria, incluso tenía su propia casita en la playa.

O cão comunitário Orelha, que vivia há dez anos na Praia Brava, em Florianópolis, morreu após ser encontrado com ferimentos graves no início de janeiro. Exames indicaram maus-tratos. Saiba todos os detalhes no SBT Notícias #sbtnews pic.twitter.com/RyQoHk9Hb1 — SBT News (@sbtnews) January 27, 2026

Sin embargo, tras los hechos ocurridos entre la noche del 3 y 4 de enero, cuando sus cuidadores lo encontraron no tuvieron otra opción que aplicarle la eutanasia ante el sufrimiento que padecía.

En los últimos días la policía ha realizado allanamientos en las viviendas de las personas sospechosas de estar involucradas en el caso. Además, ya detuvieron a los adultos que amenazaron al portero por el delito de coacción.

En una de las casas encontraron drogas para consumo personal. Dos de los adolescentes se encontrarían actualmente en los Estados Unidos de manera temporal, aunque se espera su regreso próximamente. En este sentido, la policía solicitó un refuerzo de las medidas de seguridad en el aeropuerto de Florianópolis para cuando regresen, por temor a linchamientos.

De momento serían cuatro los menores investigados, de entre 12 y 17 años. Estos adolescentes también habrían intentado ahogar a otro perrito comunitario llamado Caramelo, al cual lo adoptó posteriormente el jefe de la Policía Civil de Santa Catarina, el general Ulisses Gabriel.

También los investigan por otros presuntos delitos como depredación del patrimonio, robo y delitos contra el honor de personas de la región.

Al tratarse de menores estarían sujetos a medidas socioeducativas, siendo la más severa la internación, que puede durar hasta un máximo de tres años.

Esto a desatado una serie de manifestaciones de personas que buscan que se apliquen castigos más severos. La esposa del presidente Lula, Rosângela da Silva, conocida como Janja expresó su «tristeza e indignación», a la vez que pidió justicia y subrayó que «la brutalidad no nace de la nada, sino que se cultiva en la omisión y la impunidad».

El gobernador del estado de Santa Catarina, Jorginho Mello, del Partido Liberal (PL) del expresidente Jair Bolsonaro, prometió una investigación rápida. «Las pruebas ya están siendo analizadas y me provocaron náuseas», escribió en sus redes sociales.

NUEVA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES

A la exigencia de justicia, se han sumado estrellas de la música, el cine y la televisión. La semana pasada, el gobernador del estado de Santa Catarina, Jorginho Mello, aprobó la Ley n.º 19.726, que establece la Política Estatal para la Protección y el Reconocimiento de los Perros y Gatos Comunitarios, definiendo un nuevo marco jurídico para la defensa y el bienestar animal.

El texto garantiza que estos animales deben ser protegidos tanto por la sociedad como por las autoridades públicas, reseñó Infobae.

La nueva ley prohíbe la remoción, la restricción de movimiento o el traslado de animales comunitarios sin justificación técnica y sin previo aviso a los cuidadores identificados, así como el maltrato, el abandono forzado y las acciones que pongan en riesgo la integridad del animal.

“Esta ley contribuirá a proteger a estos animales que no tienen un propietario específico, pero mantienen una relación amistosa con todos en la comunidad donde viven. Es deber de todos garantizar el bienestar de estos animales indefensos”, subrayó el gobernador Jorginho Mello.