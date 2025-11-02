La drástica medida que tomará Reino Unido contra el príncipe Andrés tras escándalos recientes por sus vínculos con Jeffrey Epstein

El gobierno del Reino Unido anunció este domingo que despojará al príncipe Andrés de su título honorífico de vicealmirante, el único rango militar que le quedaba, como consecuencia de los escándalos recientes por sus vínculos con el fallecido delincuente sexual, Jeffrey Epstein.

A Andrés se le despojó de sus títulos militares honorarios en el año 2022, a manos de la difunta reina Isabel II, su madre. Esto ocurrió después de que su principal acusadora, Virginia Giuffre, interpusiera una demanda en su contra.

A este movimiento le precede la eliminación de títulos y honores reales de parte del rey Carlos III el pasado jueves, por la controversia anterior expuesta.

«Hemos visto a Andrew renunciar a los puestos honorarios que ha tenido en todo el ejército… Guiados nuevamente por el rey, estamos trabajando ahora para eliminar el último título de vicealmirante que tiene», manifestó el ministro de Defensa, John Healey, a la BBC.

Asimismo, indicó además que el gobierno de Reino Unido esperará instrucciones del rey sobre si a Andrés se le debería despojar de sus medallas militares.

EL PRÍNCIPE NIEGA ACUSACIONES

Andrés siempre ha negado que abusara sexualmente a Giuffre, quien se quitó la vida en abril pasado. En un libro póstumo difundido en octubre, reveló que Epstein y Ghislaine Maxwell la traficaron para sostener relaciones hasta en tres ocasiones con el príncipe, dos cuando solo era una menor de edad de 17 años.

El pasado jueves, el Palacio de Buckingham dijo en un duro comunicado que al príncipe Andrés ahora se le conocerá como «Andrew Mountbatten Windsor». Además, agregó que «estas censuras se consideran necesarias» pese a negar todas las acusaciones.

Entre tanto, el rey y la reina también dijeron que sus «mayores condolencias» siempre estarán «con las víctimas y sobrevivientes de todas y cada una de las formas de abuso».