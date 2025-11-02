Conmoción en México: Alcalde falleció durante una celebración tras ser atacado por sicarios armados

Un hecho estremecedor ocurrió en Michoacán, México, después de que sicarios armados le quitaran la vida al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, durante una celebración del Día de Muertos, tradicional en distintas poblaciones de ese país.

El gobernador de ese estado, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó el trágico deceso a través de un mensaje en redes sociales.

«Condenamos enérgicamente el cobarde atentado en el que perdió la vida el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, por el cual, ya se encuentran dos personas detenidas y una más abatida», expresó.

Manzo, presidente municipal de Uruapan, estaba en la Feria de las Velas cuando fue objeto de un ataque a tiros. Por este hecho, se abatió a uno de los pistoleros.

Pese a que el equipo del alcalde lo socorrió, a los pocos minutos se confirmó su fallecimiento.

VIDEO MUESTRA ATAQUE AL ALCALDE CARLOS MANZO

En redes sociales se difundió un video del ataque al alcalde Carlos Manzo, quien estaba en la inauguración del referido evento, llevado a cabo tradicionalmente en el Día de Muertos. En ese momento, se escucharon varias detonaciones.

El burgomaestre se caracterizaba por hacer frente a la inseguridad en la localidad, depurar a la policía de funcionarios corruptos y atacar el crimen organizado del Cártel Jalisco Nueva Generación. Debido a su gestión, recibió varias amenazas de muerte previas, según TV Azteca.

🇲🇽 | Asesinan a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, del estado mexicano de Michoacán. Durante meses, el alcalde había estado grabando transmisiones en directo, pidiendo a la presidenta Claudia Sheinbaum que le ayudara a combatir a los cárteles en su ciudad. Había lanzado una… pic.twitter.com/aT0qq0uDis — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 2, 2025

De hecho, habría recibido al menos seis avisos desde que tomó el cargo. El más reciente ocurrió en octubre, donde pidió al gobierno federal ayuda para sacar a la delincuencia del municipio. Sin embargo, no obtuvo una respuesta, pese a que hasta el gobierno de Michoacán también se sumó al pedido al Ejecutivo de Claudia Sheinbaum.

El alcalde formó parte del partido de Morena y, antes de ocupar la presidencia municipal de Uruapan, se desempeñó como diputado federal por el Distrito 9 de 2021 a 2024. No obstante, a la alcaldía llegó por la vía de los independientes en el movimiento «Sin sombrero», que no tenían partido.