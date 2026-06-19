La dramática historia de Fabiano, el surfista al que «un pez espada le atravesó el corazón»

Un pez espada le atravesó el corazón a un surfista brasileño identificado como Fabiano Duarte Costa, de 42 años, en Playa Pavones, en Costa Rica.

De acuerdo con medios locales citados por O Globo, el hecho ocurrió durante una sesión de surf en Playa Pavones, en la costa del Pacífico costarricense en mayo, cuando Fabiano se encontraba sentado sobre su tabla a la espera de una ola.

En ese momento, el pez espada saltó fuera del agua a gran velocidad y lo impactó directamente en el pecho.

Según el testimonio de su amigo Márcio Xavier, el golpe fue tan violento que alcanzó el corazón. Mientras que la esposa del surfista, Priscila Carlesso, describió el momento como una escena devastadora y también enfatizó que «un pez espada le atravesó el corazón».

Sin embargo, el rescate fue inmediato gracias a la rápida reacción de las personas en la playa. Relataron que un médico alemán, quien se encontraba casualmente en el lugar, acudió a auxiliarlo y logró estabilizarlo antes de la llegada de los servicios de emergencia.

Posteriormente, Fabiano terminó trasladado en helicóptero a San José, donde fue sometido a una delicada cirugía cardíaca. Desde entonces, permanece en el hospital bajo vigilancia médica constante.

¿QUÉ SE SABE SOBRE SU ESTADO DE SALUD?

Lo que se precisó es que Fabiano, profesor de educación física e instructor de piragüismo originario de Itajaí, en el sur de Brasil, estuvo desde mayo en condición grave pero estable, y los médicos lograron su milagrosa recuperación.

Ahora, su familia que inició en aquel entonces una campaña de recaudación de fondos para cubrir los elevados gastos hospitalarios, espera poder cancelar la deuda y trasladar al surfista de regreso a Brasil, donde también requerirá de cuidados médicos.

Su esposa señaló que su vida «cambió en segundos», y que ahora la prioridad es lograr su recuperación total y volver a su país, para así dar por terminada la pesadilla vivida en Costa Rica.