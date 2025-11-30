La denuncia que hizo el gobierno de Maduro ante la OPEP por el despliegue militar de EEUU en el Caribe

El gobierno de Nicolás Maduro remitió este domingo a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) una carta donde denunció que EEUU intenta «apoderarse de las reservas» petroleras del país a través del uso «de la fuerza militar letal» contra el «territorio, pueblo e instituciones».

En la misiva, publicada por Delcy Rodríguez, el oficialismo se refirió a las «crecientes e ilegales amenazas» de Washington, aludiendo a la presencia naval cerca de las costas.

«Desde mediados del mes de agosto de este año, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ejecutado una campaña de hostigamiento y amenaza contra Venezuela que pone en claro peligro la paz, la seguridad y la estabilidad regional e internacional. Como parte de esa campaña, han sido desplegados en el Caribe diversos activos militares estadounidenses. Se incluyen más de 14 buques de guerra y 15.000 efectivos», expresó Maduro en el documento.

En ese sentido, precisó que, en los últimos meses, EEUU ha lanzado «constantes y reiteradas amenazas» sobre el «uso de la fuerza contra el territorio venezolano». A su entender, esto vulnera «flagrantemente la Carta de la ONU y otros instrumentos del derecho internacional».

LA ADVERTENCIA A LA OPEP

Como consecuencia de lo anterior, el líder del oficialismo denunció ante la OPEP que «el gobierno de los Estados Unidos de América pretende apoderarse de las vastas reservas de petróleo de Venezuela —las más grandes del planeta— por medio del uso de la fuerza militar letal contra el territorio, el pueblo y las instituciones del país».

«Esta pretensión no solo contraría las disposiciones que rigen la convivencia pacífica entre las naciones, sino que pone en grave peligro la estabilidad de la producción petrolera venezolana y del mercado mundial», señaló.

Maduro acotó que Venezuela se mantendrá «firme en la defensa de sus recursos naturales energéticos y no sucumbirá a ningún tipo de chantaje o amenaza».

Finalmente, dijo que espera contar con el respaldo de la OPEP para «detener esta agresión que se gesta con cada vez más fuerza y amenaza seriamente los equilibrios del mercado energético internacional, tanto para los productores como para los consumidores».