«La democracia se debilita cuando dejamos de creer en ella»: Edmundo González participó en el foro «El futuro de la UE»

El líder opositor Edmundo González participó este domingo en el cierre del foro: El futuro de la UE (Unión Europea) donde habló e los retos que enfrentan las democracias modernas, ante la indiferencia de los jóvenes en materia política.

González compartió en sus redes sociales, un video de su alocución en el evento, acompañado de la siguiente frase: «Cuando la democracia se apaga en un país, la oscuridad se extiende. Pero cuando se recupera, ilumina mucho más allá de sus fronteras”.

Durante su intervención el diplomático venezolano pidió a los jóvenes «criterio, reflexión y empatía», haciendo énfasis en el daño que le hace la apatía a las democracias en todo el mundo.

«Hackear la indiferencia es el verdadero reto de esta generación, porque nada fortalece más a los autoritarios que el silencio, la apatía o la falsa neutralidad. La democracia se debilita cuando dejamos de creer en ella, cuando la convertimos en una rutina o la damos por sentado», precisó González Urrutia.

RENOVAR ALIANZAS CON EUROPA

Asimismo, señaló que desde América se mira a Europa con la esperanza de renovar alianzas entre los continentes con propósito, compromiso y coraje.

«Con la esperanza de que la cooperación, el diálogo y la solidaridad no sean solo declaraciones, sino decisiones diarias, con la esperanza de que quienes hoy defienden la libertad en cualquier lugar del mundo encuentren eco en cada uno de ustedes”, enfatizó.

Por último, instó a la población a trabajar por el futuro y el sostenimiento de la libertad.

«Defender la democracia es construir. No es solo política, es una forma de vida que empieza en lo cotidiano, en cómo escuchamos, cómo votamos, cómo debatimos, cómo cuidamos del otro. El futuro no se espera, se trabaja, y si algo nos enseña la historia, es que la libertad solo sobrevive cuando hay ciudadanos dispuestos a sostenerla todos los días», sentenció González.