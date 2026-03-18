La celebración de María Corina que se hace viral tras la victoria de Venezuela en el Clásico Mundial

Angel David Quintero
2 Min de Lectura
La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, celebró por todo lo alto el campeonato conseguido por Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol en una final reñida ante los Estados Unidos.

En un video compartido por la dirigente de Vente Venezuela, Magalli Meda,  se puede ver a María Corina saltando de la emoción y mirando al cielo justo en el momento en el que Venezuela sellaba su victoria.

Posteriormente, María Corina también se pronunció en sus redes sociales. «¡Ganamos! ¡Somos campeones del mundo! ¡Qué orgullo ser venezolana; gracias, muchachos!», escribió la dirigente política en X.

Posteriormente, el también líder opositor, Edmundo González, envió un mensaje a los venezolanos por el triunfo de la selección.

«Ayer, en cada rincón del mundo donde hay un venezolano, se celebró. Gracias al equipazo venezolano por ese regalo», indicó. 

«Gracias por permitirnos celebrar, por darnos un respiro, por recordarnos lo que somos. Y también lo que podemos volver a ser. Que esta alegría no sea solo un instante, sino una referencia. Que este sentimiento nacional nos acompañe también en lo que viene», asentó.

