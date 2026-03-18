Irán confirma muerte de funcionario que amenazó a Trump y promete «severa venganza»

Las autoridades de Irán confirmaron este martes la muerte de jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Lariyaní, quien hace pocos días amenazó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La agencia iraní Fars informó sobre la muerte de Lariyaní en un bombardeo de Israel, en medio del conflicto bélico en la región. Además, afirmó que el Cuerpo de Guardias de la Revolución Islámica vengará al jefe de Seguridad.

«La Guardia Revolucionaria no olvidará jamás la sed de sangre de este gran mártir ni la de otros mártires», advirtió. La muerte de Lariyaní, según Irán, será una «fuente de honor, fortaleza y despertar nacional contra la arrogancia global (Estados Unidos) y el frente sionista internacional».

Por otra parte, Masud Pezeshkia, presidente de Irán, lamentó la «dolorosa y lamentable» muerte de Lariyaní. «La perseverancia del pueblo iraní y el logro de la victoria final harán aún más amargo el paladar de los criminales sionistas», acotó.

«No cabe duda de que una severa venganza aguarda a los terroristas criminales que mancharon sus sucias manos con la sangre de los oprimidos, pero sabios y firmes mártires de la tierra santa de Irán», dijo.

Israel afirmó este martes que había matado a Lariyaní en un bombardeo a Teherán en la noche del lunes. Además del funcionarios, también fallecieron su hijo, uno de sus asistentes y varios de sus guardaespaldas.

EL MENSAJE DE LARIYANÍ A TRUMP

La figura de Lariyaní ocupó titulares la semana pasada, cuando envió un amenazante mensaje a Trump. El exmilitar de la Guardia Revolucionaria advirtió de consecuencias si los ataques a Irán no cesaban.

«El pueblo de Ashura, Irán, no teme sus amenazas vacías. Ni siquiera aquellos más grandes que tú pudieron eliminar a la nación iraní. ¡Ten cuidado de no ser eliminado!», dijo Lariyaní en su cuenta de X (Twitter).

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Lariyaní respondió a las advertencias de Trump, quien afirmó que Estados Unidos golpearía «muy duro» a Irán si avanzaba en sus planes de bloquear el estrecho de Ormuz, una ruta por la que cruza cerca del 20% del petróleo que se comercializa diariamente.