«La casa de los horrores»: La perturbadora medida de una pareja contra sus hijos ‘por miedo’ al COVID-19

La Audiencia Provincial de Asturias (España) condenó este lunes, 11 de mayo, a Christian Steffen, de 54 años, y Melissa Ann Steffen (49), por mantener a sus tres hijos —un niño de 10 años y dos gemelos de ocho— encerrados durante tres años y medio en su vivienda de Oviedo, en condiciones que las autoridades describieron como propias de una «casa de los horrores».

De acuerdo con la información reseñada por el diario El País, los menores fueron rescatados en abril de 2025, tras permanecer aislados desde diciembre de 2021, cuando la pareja decidió confinarlos por «temor» a un nuevo rebrote de COVID‑19.

En consecuencia, los padres recibieron una pena de dos años y 10 meses de prisión: dos años y cuatro meses por violencia doméstica con abuso psicológico y cuatro meses por abandono de menores.

Aunque inicialmente enfrentaban también un cargo de detención ilegal, fueron absueltos de este delito.

Además, la fiscalía había solicitado 25 años de cárcel para cada uno. Esto, considerando la gravedad de los hechos y el prolongado aislamiento al que sometieron a los niños, según reportaron fuentes del mismo medio de comunicación.

Según informó SUR en inglés, la defensa argumentó ante el tribunal en marzo que no hubo detención ilegal. Afirmaron, que se trató de un aislamiento voluntario, debido al «miedo» que sintieron los padres tras contraer la COVID-19.

¿CÓMO LOS DESCUBRIERON?

La investigación comenzó después de que un vecino denunciara, el 14 de abril de 2025, que los niños no asistían a la escuela.

Aunque en un primer momento nada pareció fuera de lo común, los agentes notaron que Christian apenas salía de casa para recoger correo y comida. Igualmente, que la familia no había sido vista en la calle desde finales de 2021.

Al ingresar a la vivienda, la policía encontró montones de basura, ausencia de juguetes, aparatos electrónicos o ropa adecuada, y un ambiente insalubre que reflejaba años de abandono, además de dibujos macabros en una cuna.

En tanto, los menores presentaban graves dificultades motoras, problemas de salud y un retraso evidente en su desarrollo.

Para más detalles perturbadores, los niños dormían en cunas, usaban pañales y mostraban una reacción casi de asombro al entrar en contacto con el exterior.

De hecho, según los agentes, al salir por primera vez «tocaban la hierba, respiraban como si nunca lo hubieran hecho antes y se fascinaban con un simple caracol».

Desde entonces, permanecen bajo tutela de los servicios de protección infantil y reciben tratamiento psicológico especializado.

PATRIA POTESTAD DE SUS HIJOS

Debido a los hechos, además de la pena de prisión, los Steffen fueron inhabilitados para ejercer la patria potestad durante tres años y cuatro meses.

También tienen prohibido comunicarse con los menores y deberán pagarles 30.000 euros a cada uno en concepto de indemnización.

Mientras tanto, las autoridades continúan evaluando el impacto psicológico del encierro prolongado y el proceso de recuperación de los niños.