EEUU

Armas y miles de dólares en efectivo: el megaoperativo en EEUU para capturar a 25 miembros del Tren de Aragua

Luis Alfredo Ledezma
Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
EEUU presenta cargos criminales contra más de 25 personas vinculadas al Tren de Aragua / Archivo

El Gobierno de Estados Unidos presentó este lunes, 11 de mayo, cargos criminales contra más de 25 presuntos integrantes del Tren de Aragua.  

Contenido

Lo que se detalló, es que la presentación de cargos se realizó luego de un megaoperativo ejecutado en cinco estados que dejó al descubierto el alcance del Tren de Aragua en territorio estadounidense.  

- Publicidad -
Ad image

LEA TAMBIÉN: REVELAN DETALLES SOBRE «CONVERSACIONES SECRETAS» EN QATAR Y «ROL» DE MARÍA CORINA MACHADO ANTES DE CAPTURA DE MADURO

La acción, descrita por el FBI como «masiva e impactante», marca uno de los golpes más contundentes contra la banda delincuencial venezolana desde que Estados Unidos la designó como organización terrorista. 

«Muchos de los acusados en esta operación del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional son inmigrantes indocumentados de Venezuela, Colombia y Honduras», informó en un comunicado el Departamento de Justicia estadounidense. 

Durante el operativo, agentes federales incautaron más de 80 armas de fuego, 18 kilogramos de drogas y más de 100.000 dólares en efectivo, evidencia que, según fiscales, demuestra la estructura financiera y operativa del Tren de Aragua en EEUU. 

El director del FBI, Kash Patel, confirmó que la operación permitió «desarticular a más de 25 terroristas del Tren de Aragua que sembraban el caos en nuestras calles».  

CARGOS PRESENTADOS  

Los cargos fueron presentados en seis distritos judiciales de los estados de Colorado, Florida, Indiana, Tennessee y Washington, e incluyen delitos como tráfico de armas, narcotráfico, posesión de armas para facilitar delitos de drogas y otros cargos federales graves. 

Asimismo, se precisó que este operativo forma parte de una ofensiva más amplia del Gobierno estadounidense contra el Tren de Aragua.  

Desde el regreso del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a la Casa Blanca en enero de 2025, el Departamento de Justicia asegura haber presentado más de 260 cargos federales contra miembros y asociados del grupo criminal, en un esfuerzo por frenar su expansión y presencia en comunidades vulnerables. 

ANTI-TREN DE ARAGUA 

Además, la acción también ocurre tras el reciente caso de 27 miembros de Anti‑Tren, una facción disidente del Tren de Aragua, acusados en febrero por 38 cargos que incluyen doble asesinato, tráfico sexual, secuestro y crimen organizado en Nueva York. 

Para las autoridades, ambos golpes reflejan una estrategia coordinada para contener a una de las organizaciones criminales más violentas del hemisferio.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

📲 Sigue nuestras noticias en tiempo real uniéndote a las comunidades de Caraota Digital dando click: WhatsApp + Telegram. También tenemos app, descárgala: iOS  y Android 🌱

TASA BCV Lun 11/05
$ USD: 500,46 Bs
EUR: 589,27 Bs
hacklinkJojobet GirişFree Pornivermectin tabletMadridbet girişMadridbet girişMadridbetfapdexmeritbetanadoluslotCasibom GirişsuperbetinikimislimeritbetsuperbetinTophillbetJojobet GirişcasibomCasibom GirişHoliganbetMadridbetmatbetgalabetHoliganbetMarsbahisJojobetJojobet