Armas y miles de dólares en efectivo: el megaoperativo en EEUU para capturar a 25 miembros del Tren de Aragua

El Gobierno de Estados Unidos presentó este lunes, 11 de mayo, cargos criminales contra más de 25 presuntos integrantes del Tren de Aragua.

Lo que se detalló, es que la presentación de cargos se realizó luego de un megaoperativo ejecutado en cinco estados que dejó al descubierto el alcance del Tren de Aragua en territorio estadounidense.

La acción, descrita por el FBI como «masiva e impactante», marca uno de los golpes más contundentes contra la banda delincuencial venezolana desde que Estados Unidos la designó como organización terrorista.

«Muchos de los acusados en esta operación del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional son inmigrantes indocumentados de Venezuela, Colombia y Honduras», informó en un comunicado el Departamento de Justicia estadounidense.

Durante el operativo, agentes federales incautaron más de 80 armas de fuego, 18 kilogramos de drogas y más de 100.000 dólares en efectivo, evidencia que, según fiscales, demuestra la estructura financiera y operativa del Tren de Aragua en EEUU.

El director del FBI, Kash Patel, confirmó que la operación permitió «desarticular a más de 25 terroristas del Tren de Aragua que sembraban el caos en nuestras calles».

🚨 Joint Task Force Vulcan – 25+ alleged Tren de Aragua gang members charged after a nationwide @FBI op with our partners. 80 firearms, 18 kilos of narcotics, and more than $100,000 in cash seized. Last year President Trump designated TdA as a terrorist organization – and… pic.twitter.com/cha0b7nG8O — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) May 11, 2026

CARGOS PRESENTADOS

Los cargos fueron presentados en seis distritos judiciales de los estados de Colorado, Florida, Indiana, Tennessee y Washington, e incluyen delitos como tráfico de armas, narcotráfico, posesión de armas para facilitar delitos de drogas y otros cargos federales graves.

Asimismo, se precisó que este operativo forma parte de una ofensiva más amplia del Gobierno estadounidense contra el Tren de Aragua.

Desde el regreso del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a la Casa Blanca en enero de 2025, el Departamento de Justicia asegura haber presentado más de 260 cargos federales contra miembros y asociados del grupo criminal, en un esfuerzo por frenar su expansión y presencia en comunidades vulnerables.

ANTI-TREN DE ARAGUA

Además, la acción también ocurre tras el reciente caso de 27 miembros de Anti‑Tren, una facción disidente del Tren de Aragua, acusados en febrero por 38 cargos que incluyen doble asesinato, tráfico sexual, secuestro y crimen organizado en Nueva York.

Para las autoridades, ambos golpes reflejan una estrategia coordinada para contener a una de las organizaciones criminales más violentas del hemisferio.