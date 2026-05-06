La alerta que hace la OMS: El hantavirus que causó tres muertes en un crucero es de la cepa transmisible entre humanos

(EFE).- El hantavirus que causó tres muertes en un crucero en el océano Atlántico es de la cepa Andes, única de la que se ha documentado transmisión entre humanos, confirmó este miércoles un laboratorio que colabora con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La identificación fue posible gracias a una muestra tomada de una persona que había estado a bordo del buque afectado, el MV Hondius, indicó un comunicado del Centro de Enfermedades Virales Emergentes de los Hospitales Universitarios de Ginebra (HUG).

¿QUÉ ES UN HANTAVIRUS?

Los hantavirus son un grupo de más de veinte especies de virus pertenecientes a la familia Bunyaviridae, pero a diferencia de muchos otros virus de esta familia, no se transmiten a través de insectos, sino de roedores infectados, según explica la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

Se trata de un virus zoonótico, es decir, transmisible de animales a humanos, entre quienes puede causar enfermedades graves, con una tasa de mortalidad que oscila entre el 5 % y el 15 %, o incluso más, dependiendo de la especie viral.

La familia del virus se divide en dos grandes grupos según su origen geográfico: los del “Viejo Mundo” (Europa y Asia) y los del “Nuevo Mundo” (América).

¿QUÉ SÍNTOMAS CAUSA Y QUÉ TIPO DE PRONÓSTICO TIENE?

En humanos, los hantavirus pertenecientes al grupo del «Viejo Mundo» suelen provocar una enfermedad conocida como fiebre hemorrágica con síndrome renal, que tiene un periodo de incubación de 2 a 3 semanas

En caso del segundo grupo (Nuevo Mundo), la persona infectada sufre síndrome pulmonar por hantavirus, que comienza con síntomas no específicos y puede evolucionar rápidamente a insuficiencia respiratoria.

No obstante, ambas enfermedades pueden solaparse y afectar a varios órganos.

En humanos, la infección puede confundirse con otras enfermedades como neumonías virales o bacterianas, otras fiebres hemorrágicas virales, y otras patologías.

Los síntomas iniciales, como fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, náuseas y fatiga, también se confunden fácilmente con los de la gripe, recuerdan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

Diagnosticar el hantavirus en una persona que ha sido infectada menos de 72 horas antes es difícil y en ese caso se repite el análisis 72 horas después del inicio de los síntomas.

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES MEDIDAS DE PREVENCIÓN?

Las principales medidas que se recomiendan en hogares y el entorno de vida en general son cerrar bien viviendas. Y sellar almacenes de alimentos para impedir la entrada de roedores, así como eliminar acumulaciones de basura o materiales.

Asimismo, se debe limpiar bien las áreas contaminadas con excrementos de roedores, asegurando buena ventilación y utilizando protección como guantes, gafas y mascarillas.

También hay que evitar barrer en seco y, más bien, humedecer el polvo con detergente o desinfectante. Esto para reducir la formación de aerosoles, y limpiar con paños húmedos o fregona.