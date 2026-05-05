EN VIDEO: Pasajero atrapado en crucero infectado con hantavirus lo contó todo, «hay mucha incertidumbre»

El mundo se mantienen atento al desarrollo de la situación en el crucero MV Hondius, en donde más de 100 personas se mantienen atrapadas por un brote de hantavirus con siete casos confirmados y tres fallecidos.

En medio de este escenario, uno de los pasajeros, el bloguero de viajes Jake Rosmarin, rompió el silencio en sus redes sociales. Desde el crucero, reconoció que «hay mucha incertidumbre» en la embarcación.

«Lo que está pasando es muy real para todos los que estamos aquí. No somos solo una historia. No somos solo titulares. Somos personas. Personas con familias, con vidas y personas que nos esperan en casa», dijo Rosmarin.

El bloguero afirmó que los pasajeros solo quieren «sentirse seguros» y «tener claridad» sobre su futuro. «Recuerda que hay personas reales detrás de esto y que no es algo que esté sucediendo en algún lugar lejano», añadió.

🇿🇦 | Un pasajero a bordo del crucero afectado por el hantavirus comparte su testimonio: «Solo queremos sentirnos seguros». pic.twitter.com/GNwdxubT1x — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 5, 2026

La cadena británica BBC habló con otro pasajero y precisó que el ambiente dentro del crucero «parece bueno». Sin embargo, los turistas y tripulantes mantienen cierta inquietud y se encuentran bajo «estrictas medidas de precaución».

OMS BUSCA A PASAJEROS

Mientras que el crucero espera atracar en algún puerto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) investiga el brote de hantavirus. En tal sentido, intenta encontrar a 80 pasajeros de un vuelo en que viajó una de las fallecidas en la embarcación.

La mujer neerlandesa de 69 años fue trasladada en un avión de pasajeros desde la isla de Santa Elena hacia Johannesburgo, en Sudáfrica. Tras determinarse que murió por hantavirus, la OMS busca evitar que la enfermedad se propague.

El crucero MV Hondius zarpó el 20 de marzo de Argentina hacia la Antártida, pero luego quedó varado en Cabo Verde por el brote de hantavirus hace pocos días. Hasta el momento, se desconoce cómo se originaron los casos de la enfermedad.

Los pacientes enfermos fueron evacuados del crucero, mientras que los demás pasajeros se mantienen en observación. El gobierno de España confirmó que acogerá a la embarcación en las Islas Canarias y, tras examinarlos, trasladarán a todos hacia sus países.