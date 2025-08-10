La advertencia de Petro sobre una posible operación militar en Venezuela en medio de tensiones con EEUU

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, advirtió este domingo que sería una «agresión para América Latina y el Caribe» que se lleve a cabo una operación militar en Venezuela, pronunciamiento que ocurre en medio de las crecientes tensiones entre el gobierno de Nicolás Maduro y EEUU.

«Transmito públicamente mi orden dada, como comandante de las fuerzas armadas de Colombia. Colombia y Venezuela son el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia. Cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el Caribe», indicó el gobernante en su cuenta de X (Twitter).

Para el mandatario neogranadino, sería una «contradicción fundamental a nuestro principio de libertad». «Libertad o muerte, gritó Bolívar, y el pueblo se sublevó», concluyó.

TENSIONES ENTRE VENEZUELA Y EEUU TRAS AUMENTO DE RECOMPENSA POR MADURO

Petro reaccionó así luego de que la Fiscalía de EEUU aumentara el pasado jueves la recompensa por Nicolás Maduro, la cual subió de 25 a 50 millones de dólares.

Ese día, la fiscal Pam Bondi acusó a Maduro de «utilizar organizaciones terroristas extranjeras» como el «Tren De Aragua» y el «Cártel de Sinaloa» para «introducir drogas letales y violencia en nuestro país».

«Hasta la fecha, la DEA ha incautado 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y sus cómplices, de las cuales casi siete toneladas están vinculadas al propio Maduro, lo que representa una fuente fundamental de ingresos para los cárteles con sede en Venezuela y México. La cocaína suele estar mezclada con fentanilo, lo que ha provocado la pérdida y destrucción de innumerables vidas estadounidenses», añadió.

Igualmente, acotó que «el Departamento de Justicia ha incautado más de 700 millones de dólares en activos vinculados a Maduro, incluyendo dos aviones privados, nueve vehículos y más. Es una amenaza para nuestra seguridad nacional. Por lo tanto, hemos duplicado su recompensa a 50 millones de dólares».

«Bajo el liderazgo del presidente Trump, Maduro no escapará de la justicia y responderá por sus atroces crímenes. Si tiene alguna información para llevar a este criminal ante la justicia, llame al 202 3074228 o ingrese en línea», concluyó su mensaje Bondi.