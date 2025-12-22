La advertencia de Migración Colombia sobre nuevas estafas a los venezolanos, esto es lo que debes saber

Migración Colombia alertó a los venezolanos que deseen acudir a ese país a que tengan cuidado ante una serie de estafas que han detectado en contra de esta población.

«Cuidado: Personas inescrupulosas están utilizando mi nombre y fotografía, desde el número de WhatsApp +57 350 5708685, para estafar a ciudadanos venezolanos, ofreciéndoles PPT falsos», informó Paola Salazar, directora de esa entidad en Antioquia.

«No caigan en la trampa. Recuerden que los trámites ante Migración Colombia no requieren de ningún intermediario. Agradecemos la difusión de este post», añadió la funcionaria.

Posteriormente, la cuenta de Migración Colombia reposteó este tuit y alertó a los usuarios sobre estos delincuentes que estarían usando perfiles falsos para hacerse pasar por funcionarios públicos, aprovechándose de la vulnerabilidad de quienes buscan regularizar su estatus en el país que actualmente alberga el mayor número de migrantes de Venezuela. «No se deje engañar. Nuestros trámites no necesitan intermediarios», indicó el organismo.

En las capturas de pantalla compartida, se puede ver como un venezolano se da cuenta de que lo querían estafar y tras esto los delincuentes detrás del perfil falso lo insultan.

🚨 No se deje engañar. Nuestros trámites NO necesitan intermediarios. https://t.co/1dx0F5ctlw — Migración Colombia (@MigracionCol) December 20, 2025

En este sentido, la directora de la entidad, Gloria Arriero, también se pronunció sobre lo ocurrido y advirtió que estas organizaciones criminales ofrecen de manera fraudulenta documentos oficiales como el Permiso de Protección Temporal (PPT), cédulas de extranjería y salvoconductos.

Además, enfatizó que ningún funcionario está autorizado para realizar cobros externos por estos trámites, los cuales deben gestionarse exclusivamente a través de los canales institucionales.

Migración Colombia indicó que las víctimas no solo se exponen a perder su dinero. «Se exponen a peligros mayores al entregar datos personales sensibles. Esta información es utilizada posteriormente por las redes delictivas para la suplantación de identidad, extorsiones o el diseño de nuevas modalidades de estafa, agravando la situación de desprotección de los ciudadanos migrantes», concluyó.