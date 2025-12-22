El nuevo dardo de la primera ministra de Trinidad y Tobago a Maduro que involucra a países de la Caricom

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, acusó a la Comunidad del Caribe (Caricom) de alinearse con la administración de Nicolás Maduro al cual calificó de «narco gobierno».

«Caricom se ha alineado con el gobierno narco de Maduro encabezado por un dictador que ha encarcelado o asesinado a miles de venezolanos que se le oponen. Trinidad y Tobago no quiere ser parte de esa alineación, no apoyamos la dictadura ni el narcotráfico y no apoyamos a Caricom en su farsa de zona de paz», afirmó en un comunicado divulgado en redes sociales.

«Gastón y Ronald Sanders deberían preocuparse menos por mis comentarios y dedicar más tiempo a explicar a sus ciudadanos por qué se les restringieron las visas. Venezuela lleva años amenazando con invadir Guyana y desde junio pasado empezó a hacer amenazas similares de que Trinidad y Tobago es parte de Venezuela», añadió.

En este sentido, recalcó la condena a los países que conforman al bloque regional. «Caricom ha optado por apoyar al gobierno de Maduro a través de la falsa narrativa de la zona de paz, que está claramente diseñada para lograr que los militares estadounidenses abandonen la región del Caribe y, por lo tanto, permitir que Maduro permanezca como dictador en Venezuela».

CARICOM has aligned itself with the Maduro narco government headed by a dictator who has imprisoned or killed thousands of Venezuelans who oppose him.

Trinidad and Tobago wants no part of that alignment, we don’t support dictatorship and drug trafficking and we don’t support… — Kamla Persad-Bissessar (@PM_Kamla) December 21, 2025

«Mi prioridad es el mejor interés de los ciudadanos de Trinidad y Tobago», concluyó.

Caricom está conformada por 15 miembros entre los que se encuentra Antigua y Barbuda, Las Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat (Territorio Británico), San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago

Trinidad y Tobago junto con Guyana respaldan abiertamente la estrategia estadounidense, mientras que otros países del bloque han adoptado posiciones más cautelosas, advirtiendo que una escalada militar tendría consecuencias graves para todo el Caribe.