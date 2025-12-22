Mundo

El nuevo dardo de la primera ministra de Trinidad y Tobago a Maduro que involucra a países de la Caricom

Caraota Digital
Por Caraota Digital
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Maduro

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, acusó a la Comunidad del Caribe (Caricom) de alinearse con la administración de Nicolás Maduro al cual calificó de «narco gobierno».

«Caricom se ha alineado con el gobierno narco de Maduro encabezado por un dictador que ha encarcelado o asesinado a miles de venezolanos que se le oponen. Trinidad y Tobago no quiere ser parte de esa alineación, no apoyamos la dictadura ni el narcotráfico y no apoyamos a Caricom en su farsa de zona de paz», afirmó en un comunicado divulgado en redes sociales.

Leer Más

Venezuela estaría entre los 15 países con mayor impunidad a nivel mundial
Venezuela estaría entre los 15 países con mayor impunidad a nivel mundial
Yamandú Orsi ganó las elecciones presidenciales en Uruguay: Esto es lo que opinó sobre la crisis en Venezuela
Sismo de magnitud 5,5 se sintió en varios estados de Venezuela, esto es lo que se sabe

«Gastón y Ronald Sanders deberían preocuparse menos por mis comentarios y dedicar más tiempo a explicar a sus ciudadanos por qué se les restringieron las visas. Venezuela lleva años amenazando con invadir Guyana y desde junio pasado empezó a hacer amenazas similares de que Trinidad y Tobago es parte de Venezuela», añadió.

LEA TAMBIÉN: CHINA ACUSA A EEUU DE «VIOLAR EL DERECHO INTERNACIONAL» POR LA INCAUTACIÓN DE PETROLEROS

En este sentido, recalcó la condena a los países que conforman al bloque regional. «Caricom ha optado por apoyar al gobierno de Maduro a través de la falsa narrativa de la zona de paz, que está claramente diseñada para lograr que los militares estadounidenses abandonen la región del Caribe y, por lo tanto, permitir que Maduro permanezca como dictador en Venezuela».

«Mi prioridad es el mejor interés de los ciudadanos de Trinidad y Tobago», concluyó.

Caricom está conformada por 15 miembros entre los que se encuentra Antigua y Barbuda, Las Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat (Territorio Británico), San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago

Trinidad y Tobago junto con Guyana respaldan abiertamente la estrategia estadounidense, mientras que otros países del bloque han adoptado posiciones más cautelosas, advirtiendo que una escalada militar tendría consecuencias graves para todo el Caribe.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Un anciano vivió momentos de angustia en Tampa, en Florida (EEUU), luego de tropezar mientras retiraba hojas del tejado de su vivienda y quedar colgando desde el tercer piso.  
VIDEO: Rescatan a anciano que quedó colgando de un tercer piso mientras limpiaba el techo
EEUU
Apagón masivo dejó sin electricidad a más de 130 mil usuarios en San Francisco: Esto es lo que se sabe
EEUU
VIRAL: Osmel Sousa filtró por error la ubicación secreta de la dueña del Miss Universo que está prófuga de la justicia
Caraota Show