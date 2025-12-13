La advertencia de los expertos ante la prohibición de las redes sociales para menores de 16 años en Australia

La prohibición de redes sociales para menores de 16 años hecha por el gobierno de Australia desató un intenso debate sobre la eficacia de la medida que entró en vigor este miércoles 10 de diciembre.

En este sentido, expertos del área tecnológica advierten que los jóvenes del país austral podrían acabar migrando hacia espacios digitales mucho más oscuros y peligrosos que Instagram o TikTok.

LEA TAMBIÉN: CUIDA LA SALUD EMOCIONAL DE TUS HIJOS EN NAVIDAD CON ESTOS PRÁCTICOS CONSEJOS

“Existen una serie de plataformas que claramente serán bypaseadas, plataformas ignoradas por los padres y que adolecen de controles, medidas de autenticación y que serán accesibles a través de las fronteras”, explica a Infobae Gabriel Zurdo, CEO de la consultora líder en ciberseguridad BTR Consulting, y uno de los referentes de Latinoamérica en riesgo tecnológico.

La preocupación también la comparte la propia Julie Inman Grant, Comisionada Nacional de Seguridad Electrónica de Australia, quien advirtió en junio que «si se imponen restricciones basadas en la edad, algunos jóvenes accederán a las redes sociales en secreto, sin las protecciones adecuadas y resultando más propensos a utilizar servicios no convencionales menos regulados».

PRIMER PAÍS DEL MUNDO EN IMPLEMENTAR ESTA MEDIDA

Australia se convirtió en el primer país del mundo en implementar una restricción de este calibre, amenazando con multas de hasta 32 millones de dólares a plataformas como Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat, X y Reddit.

Meta ya comenzó el 4 de diciembre a eliminar cuentas de adolescentes australianos, pero Reddit, en cambio, judicializó la medida.

Por su parte, Daniel Argus, director del centro de investigación de medios digitales de la Universidad Tecnológica de Queensland, calificó la decisión como “imprudente”.

Argus precisó que “simplemente coloca una puerta en la entrada en lugar de mejorar lo que hay del otro lado”.

Además, señaló que la prohibición libera a las empresas de redes sociales “de la obligación de realizar las reformas necesarias en la calidad del contenido de sus plataformas”.

La medida australiana la observan con lupa. España, Malasia, Dinamarca y Noruega ya han anunciado intenciones similares.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, lo tiene claro: “La comunidad global está observando a Australia”. Más pronto que tarde tendrán respuestas.