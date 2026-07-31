Mundo

Joven venezolano fue asesinado de una puñalada al salir de un liceo en Chile, las desgarradoras palabras de su madre

Angel David Quintero
Angel David Quintero
2 Min de Lectura

Un adolescente venezolano de 15 años murió de una puñalada en el pecho a la salida del Liceo Polivalente Santiago de Compostela, en la comuna de San Bernardo en Santiago de Chile.

De acuerdo con información policial, la víctima recibió la puñalada por parte de un compañero del liceo. Testigos de los hechos contaron que lo estaba esperando, aproximadamente a las 5 de la tarde.

- Publicidad -
Ad image

LEA TAMBIÉN: VIDEO: ASÍ FUE EL AGRESIVO ARRESTO DE UN VENEZOLANO EN EEUU POR PARTE DE ICE, ÉL MISMO LO GRABÓ TODO

«Empezaron a gritar ‘peleen, peleen’ y en cuestión de segundos lo apuñaló. El agresor pasó por aquí, al lado de nosotros. Uno no se mete porque igual iba con el arma, es peligroso y corrieron, iban asustados, iban como ‘qué hicimos'», relató una testigo.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por 24horascl (@24horascl)

Por su parte, la madre de la víctima contó que por ahora la muerte ha quedado impune.

«Mandé a mi hijo al colegio y no volvió más. Entonces yo quiero que se haga justicia, que al colegio ese lo investiguen porque el niño hacia cosas ilícitas también. Entonces, no lo investigan, no hacen nada, y hacen es lo que quieren. Entonces quiero que se haga justicia y que den con los que le hicieron el daño a mi bebé, me le quitaron la vida», reclamó.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

📲 Sigue nuestras noticias en tiempo real uniéndote a las comunidades de Caraota Digital dando click: WhatsApp + Telegram. También tenemos app, descárgala: iOS  y Android 🌱

TASA BCV Vie 31/07
$ USD: 746,62 Bs
EUR: 858,98 Bs