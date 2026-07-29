VIDEO: así fue el agresivo arresto de un venezolano en EEUU por parte de ICE, él mismo lo grabó todo

Un migrante venezolano grabó con su propio teléfono el momento cuando fue detenido por presuntos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el sur de Florida (EEUU), un video que generó preocupación entre sus familiares por la forma en que se desarrolló el procedimiento.

De acuerdo con lo precisado por Telemundo, se trata de Anderson Javier Infante, de 50 años, interceptado mientras conducía su camioneta de trabajo.

En las imágenes se escucha a los agentes ordenarle repetidamente al venezolano que salga del vehículo. Segundos después es sacado por la fuerza mientras intenta preguntar qué está ocurriendo.

También se le escucha responder si tiene a alguien que pueda recoger las llaves de su camioneta, antes de que le indiquen, que levante las manos porque quedaba bajo arresto.

El caso se suma a un fuerte incremento de los operativos migratorios en la región. De hecho, según cifras de ICE citadas por Telemundo 51, entre el 1 y el 26 de julio la agencia tomó bajo custodia a 5.605 migrantes en el área de Miami, de los cuales más de 4.000 permanecen detenidos.

«LO TRATARON COMO A UN DELINCUENTE»

Para las hijas de Infante, Fernanda y Anderly, de 20 y 25 años respectivamente, la detención fue innecesariamente violenta.

«Siento que se aprovecharon de que él no habla inglés», dijo Fernanda. Anderly, por su parte, cree que el tipo de vehículo que conducía su padre pudo haber influido en el operativo.

«Estaba en su camioneta de trabajo, un pick-up truck, y esas son las que más están buscando ahorita», destacó.

Ambas aseguraron que, desde que la familia solicitó asilo político en 2019, viven en una incertidumbre constante. Agravada ahora, por el desconocimiento sobre el estado de salud y las condiciones en las que se encuentra su padre, actualmente recluido en el Centro de Detención Krome.

«No tenemos la seguridad de volver a Venezuela y seguimos esperando por nuestra entrevista, a la que no nos han dado chance de tener», señaló Anderly.

«A mi papá lo trataron como a un delincuente», afirmó Fernanda. Mientras su hermana lamentó la deshumanización que, según dice, enfrentan muchas familias migrantes en medio de estos operativos.

«No sabemos en verdad lo que va a pasar, cuánto tiempo va a tomar, dónde está, si está bien, si está comiendo», manifestó.

Ambas prefieren recordar los momentos familiares compartidos con su padre antes que las imágenes del arresto. Aunque reconocieron que no pueden pasar por alto la manera en que ocurrió la detención, sin que mediaran explicaciones claras de los agentes.

Tras conocerse el caso, ICE confirmó al mencionado medio de comunicación que Infante se encontraba en el país de manera irregular y fue arrestado luego de ser interceptado por una infracción de tránsito en Pompano Beach.

Según la agencia, el venezolano ingresó legalmente a Estados Unidos el 9 de julio de 2018 por el Aeropuerto Internacional de Miami. Sin embargo, permaneció en el país más allá del tiempo autorizado, lo que constituye una violación a las leyes federales de inmigración.