Javier Milei también acompañará a María Corina Machado en la entrega del Premio Nobel de la Paz en Noruega

El presidente de Argentina, Javier Milei, también acompañará a la líder opositora, María Corina Machado, en la entrega del Premio Nobel de la Paz que se llevará a cabo en Oslo, Noruega, el próximo 10 de diciembre, informó Vente Venezuela el viernes.

En un mensaje publicado en X (antes Twitter), la organización opositora hizo el anuncio. «El presidente Milei se suma a la delegación que acompañará a María Corina Machado en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz 2025 en Noruega».

En ese sentido, destacó que la presencia de Argentina en ese «momento histórico» reafirma el «respaldo internacional a la lucha del pueblo venezolano por la libertad, la democracia y la dignidad».

Incluso, el mismo Milei confirmó la asistencia con una publicación en su cuenta de Instagram, que acompañó con el acrónimo VLLC (Viva La Libertad Carajo).

🇦🇷 | El presidente de Argentina, Javier Milei (@JMilei), se suma a la delegación que acompañará a María Corina Machado (@MariaCorinaYA) en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz 2025 en Noruega. La presencia de Argentina en este momento histórico reafirma el respaldo… pic.twitter.com/7PsHYx3GbD — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) December 6, 2025

¿QUÉ OTRAS FIGURAS ACOMPAÑARÁN A MACHADO?

En la última quincena de noviembre, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, había anunciado que viajaría a Noruega para acompañar a María Corina Machado a recibir el premio. La calificó como «una guerrera de la democracia y de la libertad».

«Tengo que ir a Oslo a acompañar a María Corina», dijo Mulino en una conferencia de prensa. Al mismo tiempo, explicó que la dirigente venezolana lo invitó, y además expresó que «ojalá pueda estar ella ahí» en la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz prevista el 10 de diciembre próximo.

Mulino precisó que viajará hacia la capital noruega el 6 o 7 de diciembre y que regresará a Panamá el 11 de ese mes, para acompañar «a una gran, gran dirigente y líder del pueblo de Venezuela», un país al que deseó «lo antes posible el pleno recobro de su democracia y de su libertad».

Asimismo, los mandatarios de Paraguay y Ecuador, Santiago Peña y Daniel Noboa, respectivamente, también manifestaron su intención de acompañar a la exdiputada en la premiación. «Será un honor estar contigo en Noruega. Tu lucha representa el coraje de toda una región que se niega a rendirse, que se niega a volver atrás. Nos vemos allá, como desde el inicio: del mismo lado de la historia», afirmó Noboa.

Entre tanto, el canciller paraguayo, Rubén Ramírez, confirmó esta misma semana la asistencia de Peña.

TAMBIÉN EDMUNDO GONZÁLEZ

Edmundo González también confirmó que viajará desde España, donde está radicado, para estar junto a Machado en la entrega del premio.

Machado ganó el Premio Nobel de la Paz 2025 «por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia», según anunció el pasado 10 de octubre el Comité Nobel noruego, con sede en Oslo.