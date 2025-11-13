La escalofriante muerte de un joven que fue devorado por osos polares: ignoró las advertencias

Un joven amante de la fotografía, llamado Christopher Best, fue devorado por unos osos polares en una rentada estación de radar en Canadá. Aunque el siniestro ocurrió a mediados del año pasado, trascendieron los detalles esta misma semana.

Los hechos se dieron el 8 de agosto en el territorio de Nunavut, ubicado al norte de Canadá y cerca del Polo Norte. Best, que tenía experiencia trabajando en instalaciones del Sistema de Alerta del Norte, fue contratado para limpiar los tanques de combustible en la estación.

El joven llegó junto a otros miembros del equipo de limpieza el día anterior al ataque. Nasittuq Corporation, la empresa que gestiona las estaciones del Sistema de Alerta del Norte, presentó un informe sobre la muerte de Best.

De acuerdo al informe, Best le pidió a un vigilante que le avisara cuando hubiera osos cerca para tomarle fotografías. En ese sentido, publicó varias imágenes en su cuenta de Instagram apenas horas antes de morir.

MUERTE DE BEST

Aunque su familia manifestó preocupación por tomar fotos de los osos polares, Best les dijo que no había nada que temer. «No están cerca de nosotros», dijo el joven a su padrastro. «Sé ver la diferencia», agregó.

El vigilante le avisó de la presencia de un oso en las cercanías de la estación y Best salió con su cámara para tomar fotos. Lo que menos esperaba es que un segundo ejemplar estaba en las inmediaciones del lugar.

Tras examinar las cámaras de seguridad, los investigadores determinaron que el oso bloqueó el paso de Best, impidiéndole correr hacia la estación para ponerse a salvo. Luego se abalanzó sobre el joven y el segundo oso se sumó al ataque.

«No creo que hubiera salido si hubiera sabido que había un segundo oso allí», dijo Shelly Cox, la madre de Best. Los compañeros del joven se percataron del ataque y salieron a auxiliarlo, disparándole mortalmente a uno de los osos.

Una vez lograron ahuyentar al oso sobreviviente, montaron el cuerpo de Best en una camioneta y lo llevaron dentro de la estación. El joven ya había muerto por la gravedad de sus heridas.

La familia de Best pidió a las autoridades que establecieran protocolos de seguridad más estrictos, especialmente en zonas con presencia de osos. Así pues, esperan que se pueda evitar otra tragedia de estas características.