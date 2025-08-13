Mundo

Intentó tomarse una selfie con un elefante y casi murió aplastado, todo quedó grabado

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
elefante

Un hombre fue detenido y multado luego de estar al borde de la muerte por intentar tomarse una selfie con un elefante salvaje en la Reserva de Tigres de Bandipur en India.

El incidente, ocurrido el domingo,  dejó al hombre con heridas leves además del pánico que causó en la carretera.

R Basavaraj, un hombre de 50 años de Nanjangud, expresó que regresaba del templo de Bankapura cuando vio al elefante en la carretera Nacional 67, que atraviesa la Reserva de Tigres de Bandipur.

El intento de selfie resultó en caos cuando el elefante, aparentemente molesto por la presencia del hombre, lo persiguió y lo pisoteó.

«Intenté tomarme una selfie, pero me persiguió y me atacó. Insto a otros a no detener sus vehículos, bajarse por ningún motivo ni ofrecer comida a los animales salvajes», dijo el hombre.

Por suerte, el elefante no pisó partes sensibles del hombre y perdió rápidamente el interés en él. Por esta razón solo sufrió rasguños y contusiones que no ameritan mayor cuidado.

Tras la viralización del video organismos de seguridad detuvieron brevemente a Basavaraj. Según informes, el hombre admitió haber violado las normas del parque. Como consecuencia, se le impuso una multa de 25.000 rupias ($300 dólares) y se le pidió que firmara una promesa escrita para no volver a realizar comportamientos similares.

 

