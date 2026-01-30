Mundo

Instituto Nobel denunció que filtraron «ilegalmente» la identidad del ganador antes del anuncio oficial y ordenó investigación

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Nobel

El Instituto Nobel Noruego reveló este viernes que se filtró «ilegalmente» la identidad del ganador del Premio Nobel de la Paz 2025 horas antes del anuncio oficial.

El organismo señaló que esta filtración generó preocupación sobre la seguridad del proceso de selección y no descartaron la participación de un agente estatal.

Leer Más

autobús
Se incendió autobús en el que se trasladaban 64 migrantes venezolanos en Perú
EN VIDEO l Golpearon salvajemente a una mesera al negarse a pagar la cuenta: «Me arruinaron la cara»
VIDEO SENSIBLE: Falleció William Anders, astronauta del Apolo 8 y autor de la icónica foto ‘Earthrise’

Las sospechas comenzaron la noche del 9 al 10 de octubre, cuando las cuotas de apuestas en la plataforma de predicciones Polymarket cambiaron drásticamente a favor de la líder opositora venezolana María Corina Machado. Sus probabilidades de ganar aumentaron del 3,75 % a casi el 73 % en menos de dos horas.

Al no detectar una mayor cobertura mediática de los medios especializados hacia Machado, los cuales hasta ese momento no la daban como favorita, el Instituto Nobel inició una investigación interna.

LEA TAMBIÉN: IBERIA MANTENDRÁ SUSPENDIDAS OPERACIONES EN VENEZUELA HASTA ESTA FECHA

El portavoz del instituto, Erik Aasheim, afirmó que las apuestas demuestran que algunos individuos han tenido acceso a información confidencial.

«Dado que varios actores colocaron dinero significativo en sitios web del mercado de predicciones horas antes del anuncio, podemos decir con certeza que hubo actores que pudieron adquirir ilegalmente información sobre la decisión de este año», dijo Aasheim a la agencia de noticias AFP.

Hasta el momento no han podido determinar cómo ocurrió la filtración, quién fue el responsable o si la fuente fue un particular o un actor estatal.

No obstante, tras el inicio de la investigación han logrado identificar debilidades en sus sistemas informáticos. En esta línea, ya habrían tomado medidas para subsanarlas.

Kristian Berg Harpviken, director del Nobel, confesó al periódico noruego Verdens Gang que no era descabellado considerar la posibilidad de intervención estatal.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

El actor español Antonio Banderas calificó a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) como “una banda de macarras”.  
VIDEO VIRAL: Antonio Banderas explotó contra ICE y lanzó duras declaraciones por sus operativos migratorios
EEUU
Caso Epstein: Más de tres millones de documentos, fotografías y videos “nuevos” fueron publicados por el Departamento de Justicia
EEUU
Luto en el cine: Murió la actriz Catherine O’Hara, estrella de ‘Mi Pobre Angelito’
Caraota Show