Instituto Nobel denunció que filtraron «ilegalmente» la identidad del ganador antes del anuncio oficial y ordenó investigación

El Instituto Nobel Noruego reveló este viernes que se filtró «ilegalmente» la identidad del ganador del Premio Nobel de la Paz 2025 horas antes del anuncio oficial.

El organismo señaló que esta filtración generó preocupación sobre la seguridad del proceso de selección y no descartaron la participación de un agente estatal.

Las sospechas comenzaron la noche del 9 al 10 de octubre, cuando las cuotas de apuestas en la plataforma de predicciones Polymarket cambiaron drásticamente a favor de la líder opositora venezolana María Corina Machado. Sus probabilidades de ganar aumentaron del 3,75 % a casi el 73 % en menos de dos horas.

Al no detectar una mayor cobertura mediática de los medios especializados hacia Machado, los cuales hasta ese momento no la daban como favorita, el Instituto Nobel inició una investigación interna.

El portavoz del instituto, Erik Aasheim, afirmó que las apuestas demuestran que algunos individuos han tenido acceso a información confidencial.

«Dado que varios actores colocaron dinero significativo en sitios web del mercado de predicciones horas antes del anuncio, podemos decir con certeza que hubo actores que pudieron adquirir ilegalmente información sobre la decisión de este año», dijo Aasheim a la agencia de noticias AFP.

Hasta el momento no han podido determinar cómo ocurrió la filtración, quién fue el responsable o si la fuente fue un particular o un actor estatal.

No obstante, tras el inicio de la investigación han logrado identificar debilidades en sus sistemas informáticos. En esta línea, ya habrían tomado medidas para subsanarlas.

Kristian Berg Harpviken, director del Nobel, confesó al periódico noruego Verdens Gang que no era descabellado considerar la posibilidad de intervención estatal.