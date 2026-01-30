Iberia mantendrá suspendidas operaciones en Venezuela hasta esta fecha

La aerolínea Iberia anunció que mantendrá suspendidas sus operaciones a Venezuela durante «algún tiempo más» por recomendación de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA, por sus siglas en inglés).

La compañía dio a conocer que tiene previsto retomar operaciones comerciales en el país a partir de abril. En este sentido, señalaron que esperan tener «plenas garantías de seguridad».

Cabe recordar que la compañía española decidió cancelar sus operaciones comerciales en Venezuela luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) alertara a mediados de noviembre a todas las aerolíneas a tener «extrema precaución» con respecto a las aeronaves que sobrevolaran Venezuela.

Posteriormente, la EASA recomendó a las aerolíneas de la UE que no volaran hacia el país. No obstante, tras el alivio de la presión por parte de Estados Unidos y los acuerdos de cooperación entre la administración de Donald Trump y la de Delcy Rodríguez, la EASA actualizó su recomendación sobre Venezuela que está previsto que esté vigente hasta el 16 de febrero, momento en el cual las distintas aerolíneas que se rigen por el organismo no tendrán restricciones para volver al país.