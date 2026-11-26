Un venezolano de 30 años, cuyo nombre no ha sido difundido, figura entre los implicados en una investigación por tráfico de drogas en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Chillán, Chile.

El hombre, quien practicaba béisbol de manera amateur, habría aprovechado sus habilidades deportivas para introducir sustancias ilícitas al recinto penitenciario mediante lanzamientos desde el exterior.

La Policía de Investigaciones (PDI), la Fiscalía de Ñuble y Gendarmería desarticularon cinco organizaciones criminales vinculadas con esta actividad ilícita, gracias a los procedimientos ejecutados bajo la Operación Pitcher.

Las autoridades desarrollaron la investigación durante dos años y ejecutaron un operativo que movilizó a más de 200 funcionarios policiales.

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COBRO POR LANZAMIENTO

De acuerdo con información publicada en medios de comunicación chilenos, el venezolano cobraba 100.000 pesos por cada lanzamiento, debido a la precisión que había desarrollado como deportista.

La policía identificó al hombre durante las investigaciones que adelantaba para determinar quiénes participaban en el ingreso de sustancias ilícitas al establecimiento penitenciario.

Según las autoridades, las organizaciones criminales coordinaban sus actividades desde el interior de la cárcel y mantenían vínculos con colaboradores externos.

Los investigadores establecieron que los integrantes de estas agrupaciones cumplían diferentes funciones dentro de la red de distribución de estupefacientes.

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VAN AL MENOS 17 IMPUTADOS

Operación Pitcher permitió la detención de 14 personas y la incautación de más de siete kilos de droga, luego que las autoridades allanaran al menos 22 inmuebles ubicados en las localidades chilenas de Chillán, Chillán Viejo y San Carlos.

Gendarmería también trasladó a los presuntos líderes de las cinco organizaciones criminales a diferentes establecimientos penitenciarios del país.

Este jueves 26 de noviembre, las autoridades informaron sobre nuevas detenciones que elevaron a 17 el número de imputados formalizados en la causa.

La Fiscalía de Ñuble continúa las investigaciones para identificar a otros posibles implicados en estas organizaciones criminales.