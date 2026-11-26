Antisociales asesinaron de varios impactos de bala a dos venezolanos que trabajaban en una barbería ambulante en San Martín de Porres en Perú.

Las víctimas se habían instalado en el sitio desde hace dos meses. Según las primeras versiones, los antisociales arribaron a la barbería en horas de la noche a bordo de cuatro motocicletas y abrieron fuego en contra de los venezolanos.

Los antisociales dispararon en múltiples ocasiones, lo que provocó también un saldo de dos personas heridas, quienes no tendrían que ver con el ataque. El primero de los heridos sería el trabajador de un establecimiento de comida, al cual lo rozó una bala. Además, también resultó herida una mujer de 36 años, a la que trasladaron a un hospital.

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Los testigos relataron que en el ataque participaron unos ocho antisociales. La policía ya habría comenzado a recopilar las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar a los responsables.

Hasta el momento se desconoce qué habría motivado un ataque de tal magnitud.

Según las primeras versiones recogidas en el lugar, los propios atacantes habrían grabado el hecho.

Mientras continúan las diligencias policiales, los establecimientos de la zona retomaron sus actividades, aunque el ataque generó preocupación entre comerciantes y vecinos.