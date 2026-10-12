INSÓLITO: Influencer panameña posó sobre escombros tras terremoto y desató ola de críticas en redes

La influencer y creadora de contenido panameña Gracie Bon se encuentra en el centro de las críticas, luego de que apareciera posando entre los escombros dejados por el intenso terremoto de magnitud 7.7 que sacudió viernes al país centroamericano.

Bon cuenta con unos 11 millones de seguidores en Instagram y usó esta plataforma para solicitar ayuda humanitaria para los afectados. «Hoy aporté un granito de arena, lo que para nosotros es poquito, para alguien más puede significar muchísimo», dijo.

Hasta este punto, no había mayores críticas contra Bon, puesto que en el video se le puede ver comprando insumos. Sin embargo, unas horas después, publicó lo que parece ser una sesión de fotos entre los escombros.

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«La realidad de mi país después del terremoto. Nos toca recordar que lo material se recupera, pero la vida no tiene precio. Vivamos el presente, agradezcamos por lo que tenemos y extendamos ayuda a los que hoy lo necesitan», dijo Bon en la descripción de la publicación.

CRÍTICAS A BON

En menos de 24 horas, la publicación alcanzó los 150.000 likes. De igual forma, obtuvo miles de comentarios, en donde buena parte de los internautas condenaron que la influencer «posara» entre los escombros de una estructura colapsada.

La ola de críticas llegó hasta tal punto en que la propia Bon afirmó: «no estoy posando». «Simplemente, aparezco en la foto de mi post. Si no hubiera salido en las fotos, ¿ya serían más aceptables para ustedes?», apuntó.

«Yo decidí salir en mis fotos, porque fui a hacer donaciones y si aparezco en mis fotos tienen mejor alcance en mis redes a que yo ponga las imágenes por sí sola. No estoy en una sesión de fotos, ni posando. Estoy diciéndoles: miren, así está Panamá realmente», agregó.

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Las palabras de Bon no calmaron las aguas y las críticas continuaron. Sin embargo, la influencer insistió en que seguirá ayudando a los afectados. «Todos les molesta. Ya cabre*n y conmigo están peleando con la pared», añadió.

A pesar de la intensidad del terremoto, las autoridades han contabilizado apenas 26 personas con lesiones menores y ni un fallecido. Cientos de edificaciones, especialmente escuelas y viviendas, sufrieron daños.