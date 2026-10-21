INSÓLITO: Compró una furgoneta nueva y cuando se disponía a salir del concesionario, se desató el caos

Momentos de tensión se vivieron en las inmediaciones de un concesionario de la localidad de Sagara, en el estado de Karnataka, India, cuando un hombre perdió el control de una furgoneta que acababa de comprar.

Los hechos se dieron en la mañana del martes, 20 de octubre, en un concesionario ubicado junto a una carretera. De acuerdo a medios internacionales, un hombre estaba retirando su furgoneta nueva cuando ocurrió la tragedia.

Una cámara de seguridad captó el momento en que la furgoneta sale a toda velocidad de la agencia de venta de vehículo. Reportes extraoficiales indican que, en circunstancias poco claras hasta el momento, el conductor perdió el control.

FURGONETA CHOCÓ UNA MOTO

En las imágenes se puede observar que la furgoneta acelera, rompe la reja perimetral del concesionario y se abalanza a toda velocidad sobre la carretera. Mientras tanto, motos y otros vehículos circulaban por la zona.

La furgoneta impactó contra una moto que transitaba por la vía, ante la mirada atónita de varios transeúntes y los trabajadores del concesionario. Luego, los testigos se acercaron a auxiliar a las personas lesionadas.

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Los dos ocupantes de la moto resultaron gravemente heridos, según medios locales, y los tuvieron que trasladar a un hospital de Sagara. Aunque trascendió que recibieron atención médica, no hay mayor información sobre su estado de salud.

La causa del extraño accidente no ha sido determinada, aunque la policía local puso en marcha una investigación. Los primeros reportes descartaron una falla mecánica de la furgoneta o alguna maniobra específica.