Fue al dentista por un diente flojo y desató un brutal crimen, el plan que hizo un cliente al estar insatisfecho

Un hombre de nacionalidad estadounidense de 30 años asesinó a su propio dentista luego de quedar inconforme por un tratamiento en el que le había quedado un diente flojo en Sonora, México.

En un desgarrador video se puede ver el momento en el que el sujeto identificado como Ernest, originario de Arizona, interceptó la camioneta del dentista y empezó a disparar en varias ocasiones.

«No me mates, no me mates, ayuda», se escuchaba decir al desesperado dentista, identificado como Jesús Preciado Hernández de 42 años, mientras recibía los impactos de bala.

Posteriormente, se dio a la fuga durante dos días hasta que las autoridades dieron con su paradero. No obstante, en el momento en el que lo iban a detener el hombre abrió fuego en contra de los uniformados, hiriendo de bala a dos de ellos, por lo que los organismos policiales respondieron y lo ultimaron. Medios mexicanos reportaron que los dos oficiales están fuera de peligro.

¿QUÉ ARROJARON LAS INVESTIGACIONES?

El estadounidense había recibido un tratamiento dental por parte del especialista días atrás. Sin embargo, el 15 de octubre «acudió al consultorio en estado alterado, exigiendo atención inmediata», informó la Fiscalía.

Medios locales indicaron que su enojo se debía a que tenía un diente flojo. No obstante, el odontólogo dijo que no podía atenderlo de inmediato. «El individuo presuntamente lo esperó en el exterior del consultorio y lo acechó hasta que abordó su camioneta, donde lo atacó con un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones. La investigación estableció como posible móvil un reclamo relacionado con un procedimiento odontológico previo».

«El agresor registraba antecedentes ante autoridades estadounidenses por diversos hechos delictivos, entre ellos conductas relacionadas con drogas, información que forma parte de los antecedentes recabados durante la investigación», añadió.