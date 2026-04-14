Polémica en Colombia: Aplicarán la eutanasia a hipopótamos de Pablo Escobar por este motivo

(EFE).- El Gobierno de Colombia anunció este lunes un plan de manejo de hipopótamos que incluye la eutanasia a por lo menos 80 ejemplares durante el segundo semestre de este año, debido a la reproducción descontrolada de esta especie exótica invasora que fue introducida hace más de tres décadas por el narcotraficante Pablo Escobar.

«Desde 2022 la ciencia nos dijo que hay que reducir la población (de hipopótamos) para salvar nuestros ecosistemas», dijo la ministra de Ambiente, Irene Vélez, para referirse a la eutanasia como método de control tras comprobar que el intento de traslado de estos ejemplares a otros países no fue exitoso.

#Atención Gobierno anuncia que iniciará la eutanasia de hipopótamos descendientes de los 4 animales que importó al país el narcotraficante Pablo Escobar hace más de 30 años. La población supera ya los 160 individuos. La minsitra de Ambiente, Irene Vélez, explica que ningún país… pic.twitter.com/XGdrMMPP48 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 13, 2026

LA EUTANASIA A LOS HIPOPÓTAMOS

La directora de Bosques del Ministerio de Ambiente, Natalia Ramírez, explicó que se implementarán dos métodos de eutanasia, una física y otra química, que comienza con la captura del hipopótamo, la sedación y posterior administración de medicamentos «aprobados por expertos en el manejo de estos procesos».

Vélez afirmó que este protocolo de eutanasia es «responsable y ético» y que se aplicará en al menos 80 individuos de la Hacienda Nápoles, antigua propiedad de Escobar en el centro del país, y en la Isla del Silencio, donde se concentra la mayor cantidad de esta especie.

Sin embargo, no descartó intervenir en otras zonas cercanas a las ciudades donde se ha comprobado la presencia de estos animales, que suponen un peligro para la población humana.

«Sabemos que hay individuos de hipopótamos que están paseando en espacios donde viven seres humanos y para nosotros es fundamental resguardar la vida humana», aseguró Vélez en una conferencia de prensa.

La ministra de Ambiente informó que, por primera vez, se asignarán recursos por un valor de 7.200 millones de pesos colombianos (casi dos millones de dólares) para ejecutar este plan a partir del segundo semestre de 2026.

Se estima que actualmente hay alrededor de 200 hipopótamos y, en caso de no controlar esta especie, la población de paquidermos en el país podría llegar a 1.000 en 2035.

EFE