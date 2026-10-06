INSÓLITO CASO: Atraparon a la «paloma traficante» en Colombia, lo que llevaba sorprendió a todos

Funcionarios policiales en Colombia capturaron a una paloma mensajera en los tejados de la cárcel de Palogordo en Ibagué, la cual tenía un pequeño cargamento pegado a su cuerpo.

Los investigadores determinaron que se trataba de una ave entrenada. La paloma tendría previsto aterrizar en un patio de este centro de reclusión donde la esperaban algunos privados de la libertad.

Cuando los funcionarios policiales revisaron el cargamento que traía la paloma descubrieron que se trataban de cables para cargadores de celular, según informó el medio Semana.

Asimismo, concluyeron en que lo más seguro es que esta ave ya había realizado varios viajes al centro de reclusión.

Este no es un caso aislado para los organismos de seguridad en las cárceles de Colombia, sino que se trata de una práctica común en diferentes centros penitenciarios del país.

En muchas cárceles se pueden ver a los reclusos alimentando con dedicación a las palomas para que vuelvan. De esta forma, empezarían los entrenamientos para en un futuro usarlas como mensajeras y traficantes, evitando cualquier filtro de seguridad.

Los uniformados no tienen mayores procedimientos para estos casos. Luego de incautar la mercancía dejaron a la paloma en libertad, por lo que probablemente vuelva a su ruta habitual.