Insólita historia de novela: Viajó 2.000 km para conocer ‘el amor de su vida’ pero encontró su más grande decepción

Edimar Rocha Martins, un albañil brasileño de 49 años, viajó más de 2.000 kilómetros para conocer a la que pensó sería el amor de su vida. Luego descubrió que la mujer no existía y todo había sido generado por Inteligencia Artificial (IA).

Rocha relató que conoció en redes sociales a una mujer que se presentaba como Jéssica. Luego de cierto tiempo hablando, ella le prometió que podría mantenerlo y llegó a enviarle varios videos.

En uno de ellos, la mujer aparece en una granja, de la que asegura ser propietaria, e invita a Rocha para que viva con él. «Quiero que vengas y que no vuelvas a trabajar nunca más en tu vida», dijo en otro metraje.

EL ENGAÑO DE ROCHA

Confiado de que se trataba del amor de su vida, Rocha salió el 9 de octubre de su hogar en el municipio Imperatriz, en el estado de Maranhão. Tras dos días de viaje, llegó a Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, para conocer a Jessica.

No fue hasta que estuvo a 2.000 kilómetros de su hogar que Rocha se enteró de que Jéssica no existía en la vida real. El albañil no tenía dinero para regresar a su casa y tuvo que recibir ayuda de Servicio de Asistencia y Acogida de Migrantes de Belo Horizonte.

En diálogo con Rádio Itatiaia, Rocha recordó que, tras perder a su madre, se sintió muy solo. Tuvo esperanza de comenzar una nueva vida con la mujer de los videos, pero se llevó una gran decepción.

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«Ya no quiero quedarme en Imperatriz, no me gusta. Me gustaba cuando mi madre vivía. Toda mi familia lo sabe. A veces, la soledad en casa acaba causando muchos problemas. Por eso vine a buscarla (a Jéssica)», dijo Rocha.

Las autoridades todavía no han registrado el caso y se desconoce si hay una investigación al respecto. El Ayuntamiento, mientras tanto, emitió un comunicado alertando sobre los riesgos del contenido creado o manipulado con IA.